Calcio, Gasperoni al San Marino. Riccardo Manuzzi al Leon

Il tecnico dell'Imolese Gianni D'Amore giovedì ha il colloquio decisivo con il Legnago. Lanzoni al Faenza. Ufficiale: l'attaccante Gravina alla Savignanese.

Dell’Imolese si sistema un altro giocatore: l’esterno offensivo Mattia Gasperoni, classe 1999, ex Forlì e Sammaurese, su cui il Santarcangelo si era buttato a capofitto in vista del ripescaggio in Eccellenza: è ad un passo dalla firma con il San Marino (lo voleva anche lo Scandicci di mister Taccola ed il Lentigione). Ritrova il difensore Agustin, compagno di squadra in rossoblù. Per Vlahovic interesse del Forlì e del Siena. Il tecnico dei titani non sarà Oberdan Biagioni, si sta valutando il profilo di un allenatore che era nello staff di un club professionistico.

Intanto è arrivata l'ufficialità del difensore classe 2007Wisdom Omokaro al Tropical Coriano. Omokaro è nato a Cesena da genitori nigeriani, ha mosso i primi passi nel mondo del calcio con il Romagna Centro, società successivamente confluita nel Cesena FC in seguito alla rifondazione del club. All’età di 11 anni è entrato a far parte del settore giovanile bianconero, dove ha seguito l’intero percorso di crescita, vestendo la maglia del Cavalluccio dalle categorie Under 12 fino all’Under 18, all’interno del campionato nazionale.

Il centrocampista Riccardo Manuzzi (Sammaurese) - fratello di Francesco del Ravenna, approdato al Forlì - finirà alla matricola Leon che ha Matteo Vullo allenatore. Mister Gianni D’Amore giovedì firmerà per il Legnago (serie D) e si porterà come vice Giampaolo Ceramicola, una sicurezza per il tecnico. Possibile che lo segua il centrocampista classe 2001 Nunzio Brandi, richiesto anche dal Piacenza, uno dei gioielli dell’Imolese.

Gianmarco Bortolotti al Progresso. Si tratta di un attaccante classe 2006 scuola Bologna, Imolese e poi Castenaso nelle due ultime stagioni in Eccellenza. Se ne va, invece Giacomo Matta, 2006, più di 60 presenze in serie D: apperoda al Sant'Angelo.

Altro acquisto del Progresso è il difensore Lorenzo Giovane, classe 2001, con esperienze con Arconatese, Carpi, Urbino, Vergiatese, Borgomanero ed Urbino.

ECCELLENZA

Il trequartistaGiacomo Lanzoni, classe 2000, ritorna al Faenza dopo due stagioni. E' il primo volto nuovo del club: dopo essere cresciuto nel settore giovanile biancoazzurro, due anni fa era passato al Medicina, salvo poi infortunarsi durante la preparazione e saltare la stagione, riprendendo lentamente in quella passata in cui ha dato il suo contributo al Russi per la salvezza (4 gol) in Eccellenza, categoria da cui ora riparte con il "suo" Faenza. Dotato di qualità e ottima tecnica calcistica, bravo nel dribbling e tiro preciso, prima dello stop forzato per l'infortunio, Giacomo Lanzoni si era distinto come realizzatore nel Faenza segnando in Promozione rispettivamente 11 e 18 gol (con il secondo posto nella classifica dei marcatori).

Giacomo Santucci, esterno offensivo classe 2000, è nuovo giocatore del Solarolo. Dopo le esperienze ad Alfonsine, Classe e San Pietro in Vincoli, Giacomo è pronto a mettere la sua qualità al servizio del gruppo.

Il Massa Lombarda Calcio comunica l’accordo per la stagione sportiva con Andrea Morara, difensore classe 2004 e con Gabriel Barlotti, centrocampista classe 2003. Entrambi sono alla terza stagione in bianconero.

PROMOZIONE

Come preannunciato, la Savignanese ha ingaggiato Antonio Gravina, attaccante proveniente dal Misano (18 reti). Un innesto di grande qualità ed esperienza fortemente voluto dalla società, che va a rafforzare in modo significativo il reparto offensivo a disposizione di mister Thomas Zagnoli.

Antonio Gravina (Savignanese)

A Misano resta anche Cristian Laro, centrocampista classe 2000, cresciuto nel settore giovanile. Se ne andrà probabilmente il bomber Matteo Sartori, su cui punta forte il Fano (Promozione Marche) che ha già tesserato Niccolò Gucci.

Al Classe c'è il ritorno del centrocampista Pietro Renzi, classe 2003. Muove i suoi primi passi nel Settore Giovanile della Compagnia dell’Albero per poi passare al Ravenna FC. Nel 2018 approda al Classe dove gioca sino all’Under 17 Élite. Viene poi ceduto in prestito per due stagioni al Fosso Ghiaia dove, a soli 17 anni, fa il suo esordio in Promozione. Passa al Cervia e poi in prestito al Reno con cui vince i play-off ed approda in Eccellenza collezionando oltre 30 presenze. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Portuense Etrusca.

Il Roncofreddo per l'attacco punta su Matteo Vivo, classe 2000, ex Novafeltria, Santarcangelo e Savignanese.

In Prima, il Torconca rinforza la difesa con Davide Bologna dell'Asar, classse 1992.

CAMPIONATO SAMMARINESE

Pietro Mengucci è del Domagnano. Terzino mancino classe 2003, arriva dal Gambettola, dove ha giocato le ultime due stagioni. Sempre in Eccellenza, ha vestito la maglia del Victor San Marino, vincendo il campionato nella stagione 2022/23.

Il Tre Penne riprende - come annunciato da Altarimini.it - l’attaccante Imre Badalassi:74 gol in tre stagioni e un campionato sammarinese in bacheca.