Calcio giovanile, Misano: ai Regionali pari per la U18, ko la U19
Sconfitta in casa contro la leader Medicina, pari in rimonta e successo sfiorato nel recupero per la U18. Hurrà per i 2014
Week end a due facce per le formazioni del settore giovanile del Misano: sconfitta interna della formazione Juniores Under 19 Elite, pareggio in rimonta della Under 18 Regionale e per quanto riguarda l’Attività di Base successo rotondo per la squadra 2014 di Simoncelli contro il San Marino Academy (4-0).
JUNIORES UNDER 19 ELITE
Prestazione gagliarda della formazione Juniores Under 19 Elite allo stadio Santamonica al cospetto della capolista Medicina. Per metà del primo tempo è il Misano a condurre le danze colpendo in avvio un palo con Paci e sfiorando poi la marcatura con Cavallo a tu per tu con il portiere. Alla distanza esce fuori il Medicina, che nella ripresa prende il sopravvento trovando nel portiere Bruschi una saracinesca. Al 73’ però il numero uno della squadra di casa nulla può sulla velenoosa zampata dell’attaccante del Medicina.
Prossimo turno sabato alle ore 15 a Faenza.
MISANO: Bruschi, Tayq, Gjermaku (30 pt. Murrizi), Fabbri, Fantini, Mosca (65’ Biandronni), Cobo, Berardinelli, Bartoli, Paci, Cavallo. All. Lualdi
UNDER 18 REGIONALE
Pareggio in rimonta per la Under 18 Regionale sul campo del San Marino Academy. Primo tempo sotto tono tanto che i titani chiudono sul 2-0 ed in avvio di ripresa calano il tris, poi il Misano si sveglia dal suo torpore, fa valere la sua migliore condizione fisica e le sue qualità agguantando il 3-3 con doppietta di Del Medico (entrambi in mischia su cross di Giuranna) e gol di Anatriello (conclusione da fuori area).
Nel recupero ancora Anatriello va vicino alla marcatura. Finisce 3-3.
Prossimo turno domenica ore 10 al campo di Villaggio Argentina Misano - Savio.
MISANO: Gambuti, Conti, Ceccolini, Aliu (60’ Carlini), Mulazzani, Bacchini, Giuranna, Graziotin, Diana, Anatriello, Del Medico. All. Lualdi