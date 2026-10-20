Calcio Prima, il Bellariva cambia mister: arriva Crescentini

Si separano le strade tra il club retrocesso dalla promozione ed il tecnico.

Il Bellariva, inaspetattamente fanalino di coda del girone H di Prima categoria - tre punti in sei partite, unica squadra senza vittorie -, ha esonerato il tecnico Oris Linguerri chiamando al suo posto l'esperto Ivo Crescentini, classe 1957, ultima esperienza al Montegrimano in Terza ed in Seconda categoria.

In precedenza il tecncio ha allenato anche nel campionato sammarinese Cosmos e Murata ed in Prima al Secchiano. Martedì sera ha condotto il primo allenamento. Domenica prossima 8ore 14,30) esordio in casa contro il Granata.