La Sampierana si illude, ma Rocchi la "acciuffa": con il Cesenatico è 1-1
Buona prova del portiere di casa Herghelegiu
Sampierana - Cesenatico 1-1
SAMPIERANA: Herghelegiu, Comandini, T.Bardi, M.Bardi, Foschi, Ngom, Barchi (41' st Locatelli), S.Braccini, Campacci (38' st Soldati), Boschetti (27' st Quercioli), D.Braccini (22' st Gallo). A disp.: Mescolini, Zamagni, Conficoni, Stoppa, Mazzoli. All.: Mengozzi.
CESENATICO: Hysa, Mazzarini (49' st Qatja), Rocchi, Fiaschini, Polini, Drudi, Vitalino (20' pt Guagneli), Bianchi (30' st Ugone), Sorrentino (42' st L.Nava) Scarponi, Masciullo (1' st Zoffoli). A disp.: Biondi, Cucchi, Quadrelli, F.Nava. All.:Durante.
ARBITRO: Boscherini di Forlì
RETI: 45' pt Campacci, 35' st Rocchi.
AMMONITI: T.Bardi, S.Braccini, D.Braccini, Ugone.
SAN PIERO IN BAGNO Buona prova della Sampierana, contro il forte Cesenatico, nell'anticipo della 4a giornata del girone D di Promozione. Il debuttante portiere Herghelegiu è bravo all'11' a dire no a Polini. Attento anche Hysa, dieci minuti dopo, sulla conclusione di Campacci. Al 41' Simone Braccini calcia debolmente, blocca il portiere. Al 45' ancora Braccini si invola sulla fascia e serve al centro Campacci, bravo a infilare in rete. A inizio ripresa Mazzarini sfiora il pareggio, ma il suo colpo di testa esalta Herghelegiu. Il Cesenatico trova il pari all'80' con Rocchi che risolve una mischia.