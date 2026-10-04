Botta e risposta tra Diop e Alberighi, Riccione pareggia 1-1 con il Diegaro

Due tiri al volo determinano il risultato del Nicoletti

Riccione - Diegaro 1-1

RICCIONE: Crescentini, Gambuti, Gianferrari, Pironi, Difino (47' st Trianni), Manfroni, Tamai (33' st Leardini), Merli (19' st Ubaldi), Pruccoli (12' st Bortone), Diop, Bellavista (12' st Shehi). A disp.: Barbanti, Lambertini, Mantovan, Polverelli. All.: Gurini.

DIEGARO: Stella, Soumahin, Moncastelli, Scarponi, Marconi, Alberighi, Mazzuoli, Baldinini, Palladino (17' st Distefano), Scoglio (26' st Magri), Pieri (13' st Bascioni). A disp.: Balestra, Rossi, Kasse, Giorgini, Urbinati, Mingozzi. All.: Bonacci.

ARBITRO: Venturi di Ravenna.

RETI: 9' st Diop, 11' st Alberighi.

AMMONITI: Soumahin, Ubaldi, Bascioni, Difino

RICCIONE Il Riccione pareggia al Nicoletti contro il Diegaro per 1-1. Le reti nella ripresa. Al 9’ affondo di Gambuti a destra, pallone al centro smanacciato da Stella, la sfera arriva a Diop che calcia al volo e insacca l'1-0. Dopo un solo giro d’orologio il Diegaro acciuffa subito il pareggio con Alberighi, che calcia al volo da fuori area e infila Crescentini a fil di palo. Nel primo tempo in avvio Diegaro pericoolso prima con Mazzuoli e poi con Pieri (palla fuori di poco), poi il Riccione cerca più volte la conclusione con Tamai, due volte Bellavista, ma senza esito. Le due squadre restano appaiate in classifica con 5 punti. Nel prossimo turno il Riccione tornerà al "Nicoletti". ospite la Sampierana.