Bellaria Igea Marina, rimonta nel finale: da 0-2 a 2-2 con la Stella, in dieci dal 15'

Stella avanti di due reti, poi beffata da Lorenzini e Zamagni

Stella - Bellaria Igea Marina 2-2

STELLA: Temeroli, Zavaglia (36' st Cristiani), Betti, Belicchi, Alvisi, Chiussi (32' st Marconi), Fantini (34' st Maioli), Bartolani, Greppi, Pigozzi, Arcangeli (23' st Piastra). A disp.: Ferri, Donati, Baroni, Fontemaggi, Bacchini. All.: Bianchi.

BELLARIA IGEA MARINA: Fabbri, Grossi (30' st Vitali), Giunchi, Grieco, Righini, Zamagni, Di Gilio (1' st Dospinescu), Pianini (1' st Alvisi), Lorenzini, Quarta, Gia.Candido (10' st Grassi). A disp.: Ramenghi, M.Cordatore, Pasolini, Giu.Candido, Casali. All.: Buda.

ARBITRO: Ferranti di Ferrara. RETI: 9' pt Fantini, 39' st Maioli, 42' st Lorenzini, 48' st Zamagni. AMMONITI: Alvisi, Chiussi, Zavaglia, Righini, Grossi, Dospinescu, Zamagni. ESPULSI: 15' pt Greppi, Marconi a fine gara.

RIMINI Pareggio pirotecnico tra Stella e Bellaria. Vantaggio Stella con Fantini dopo pochi minuti; al 15’ la Stella rimane in dieci per espulsione diretta di Greppi, mentre la Stella stava battendo una punizione sua favore. Nella ripresa Fantini colpisce la traversa, la palla danza sulla linea e l’arbitro non assegna la rete. Su un contropiede della squadra di casa tre contro uno, arriva il 2-0 firmato Maioli. Al 40’ su un cross dalla sinistra colpo di testa di Lorenzini che tiene vivo il match e nel recupero arriva il pareggio in mischia di Zamagni.