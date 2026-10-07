Calcio Promozione: Misano, il nuovo tecnico è Massimo Scardovi

L'allenatore di Bellaria ritorna in sella dopo le tre stagioni e mezzo a Coriano. Stasera (20,30) - ingresso gratuito - al Santamoinica sfida di Coppa contro il Bellaria

E’ Massimo Scardovi, classe 1966, la nuova guida tecnica del Misano. Il tecnico vanta un curriculum di tutto rispetto: ha iniziato nel 98/99 alla guida dell’Igea Marina in Eccellenza e ha poi proseguito la carriera tra Serie D, Eccellenza e Promozione. Bellaria Igea Marina, Del Conca Morciano, Forlì, Vis Pesaro, Cagliese sono alcune delle squadre che ha allenato.

Nelle ultime tre stagioni e mezzo ha condotto il Tropical Coriano alla salvezza centrando poi i playoff e successivamente la promozione dall’Eccellenza alla serie D con rete vincente di Tamagnini nello spareggio playoff contro il Mezzolara allo stadio Romeo Neri di Rimini. Nell’ultimo anno ha allenato il Tropical Coriano alla sua prima stagione in serie D. Scardovi ha inoltre ricoperto il ruolo di vice in Serie C nell’Alma Juventus Fano tra il 2016 e il 2018.

Scardovi avrà come secondo Roberto Pangrazi. Il preparatore atletico è Luca Bartolini, l’allenatore dei portieri Filippo Romani.

COPPA ITALIA Il Misano ha subito l’occasione per tornare in campo e mettersi alle spalle la battuta d’arresto di Forlì contro l’Edelweiss. Questa sera (20,30) i biancocelesti saranno impegnati nei sedicesimi di finale della Coppa Italia “Maurizio Minetti” e potranno farlo davanti al proprio pubblico, allo Stadio Santamonica, dove arriverà il Bellaria (ingresso gratuito).

L’obiettivo è chiaro: reagire, disputare una buona gara e conquistare il passaggio del turno, per continuare il cammino in Coppa Italia e approdare agli ottavi di finale.



