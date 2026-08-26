Calcio RSM, la Supercoppa è del Tre Fiori

La sfida decisa ai rigori dopo il 2-2 al termine dei tempi regolamentari. Decisiva la parata di Nardi su Nappello

Una Supercoppa Sammarinese 2026 ricca di emozioni quella tra Tre Fiori e La Fiorita, che ha aperto questa sera ad Acquaviva una nuova stagione di calcio. Un tempo a testa tra le due formazioni gialloblù e dopo oltre 120’ si è dovuti andare ai rigori per decretare la vincitrice.

La gara parte fortissimo perché alla prima palla-gol – dopo neanche tre minuti – il Tre Fiori la sblocca. Bernardi porta avanti la sfera e la mette poi ottimamente in profondità per Censoni che va sul fondo e poi pesca sul secondo palo il solito Prandelli che è letale come un cobra. La Fiorita non sta a guardare e dopo due minuti serve un attento Nardi sul tentativo del neo acquisto Filippo Berardi su tiro-cross di Djuric.

La sfida di Acquaviva è piacevole e al 10’ Bernardi sfugge a Barretta e punta la porta ma Vivan si allunga bene e respinge. La squadra di Girolomoni non si ferma e al 12’ riesce anche a raddoppiare: azione che si sviluppa ancora sulla destra dove a seminare il panico è sempre Bernardi – in gran spolvero questa sera - che dal lato corto la mette con i giri giusti per l’inserimento di Mengucci, l’ex Domagnano non sbaglia e fa 2-0. Sotto di due reti, La Fiorita cerca di scuotersi e crea qualcosa in più con le incornate di Bonetti e Mazzotti. Inizia a crescere anche Djuric, pericoloso in un paio di occasioni a metà della prima frazione. A dieci dal termine spinge ancora il club di Montegiardino, che protesta per il contatto al limite dell’area tra Berardi e Mengucci, ma Barbeno lascia giocare. Anche il finale di frazione è della Fiorita che però non riesce a creare nuove palle-gol. Si va così a riposo sul doppio e prezioso vantaggio del Tre Fiori.

Ceci all’intervallo pensa a due cambi, con Errico e il nuovo acquisto Serges che entrano per Cicarelli e Zafferani. Ed è proprio Serges - uno dei neo-entrati che con una gran giocata libera Grandoni sulla sinistra, l’esterno pennella perfettamente per Berardi che accorcia in un gol tutto sammarinese. La rete cambia l’attitudine della Fiorita perché dopo neanche due minuti la gara si rimette in parità. Azione sempre sulla sinistra con Serges – grande impatto per il numero trentadue – che dal lato corto la mette forte in mezzo per Berardi, la difesa del Tre Fiori si salva in un primo momento ma la sfera resta in area dove arriva Bonetti - capocannoniere dello scorso anno con il Domagnano – che sigla l’incredibile 2-2.

La gara resta apertissima e al 66’ ecco l’episodio che cambia nuovamente volto alla sfida. Da un rivedibile angolo del Tre Fiori, Djuric recupera e si allunga la sfera, prova a chiudere Benedettini poi lo stesso Djuric va a contatto duro con il centrocampista del Tre Fiori. Barbeno- assistito anche dal quarto ufficiale Guidi – opta per secondo giallo del calciatore della Fiorita che lascia il campo anzitempo. Ad Acquaviva inizia ad arrivare anche la stanchezza, con le occasioni che iniziano a calare. A provarci al 77’ è il sempre attivo Serges – rivelazione della ripresa – che prende la mira da lontano ma Nardi risponde presente.

Poco più tardi (85’) è Nappello che tenta il colpaccio su punizione diretta, con la palla che esce di centimetri. Si arriva così al novantesimo, dove Beltrano decreta quattro di recupero. Si vede anche Ben Kacem – subentrato ad uno stremato Prandelli – che prova la giocata ma La Fiorita resiste. Terminati i 240’’ la gara prosegue così ai supplementari. Nel primo dei extra-time accade poco o nulla. La chance più importante però arriva a tre dal termine con la bella imbucata di Sami per Ben Kacem ma Barretta legge bene e chiude tempestivamente. Si passa così al secondo tempo, con i due tecnici che spendono gli ultimi cambi anche in vista della ormai vicina lotteria dei rigori. Al primo dei due di recupero, Ben Kacem ha anche la clamorosa palla per vincerla ma il suo mancino esce davvero di un soffio. Si va così ai calci di rigori. Il primo a presentarsi è Errico che la spedisce in maniera rocambolesca sulla traversa.

Il Tre Fiori non sbaglia mai grazie alle reti di Sami, Bernardi, Dolcini e Ben Kacem. Per La Fiorita Nappello prova a tenere in vita i suoi ma Nardi lo ipnotizza ed è decisivo. La Supercoppa Sammarinese 2026 è del Tre Fiori. Premiato tra i Gialloblù di Girolomoni – che bissa il successo di campionato – anche Tommaso Bernardi che si aggiudica il Dolomia Player of The Match come miglior giocatore della serata.

IL TABELLINO

TSupercoppa Sammarinese 2026 | Tre Fiori – La Fiorita 2-2 (4-2 d.c.r)

TRE FIORI (3-4-1-2)

Nardi; D’Addario, Pesaresi, Sancisi; Mengucci (106’ Guerra), Sami, Censoni (78’ Dolcini), Terenzi (60’ Cuzzilla); Benedettini, Bernardi, Prandelli (78’ Ben Kacem)

A disposizione: Marchini, Castagnoli, Ciccione, Van Nek

Allenatore: Danilo Girolomoni

LA FIORITA (4-2-3-1)

Vivan, Nigretti, Mazzotti, Barretta, Grandoni (108’ Imola); Djuric, Cicarelli (46’ Errico); Enchisi (118’ Nappello), Berardi (71’ Mularoni), Zafferani (46’ Serges); Bonetti (111’ Paramatti)

A disposizione: Zavoli, Di Giuli, Marcaccini

Allenatore: Stefano Ceci

Arbitro: Michele Beltrano

Assistenti: Gianmarco Ercolani, Ernesto Cristiano

Quarto ufficiale: Andrea Righi

Marcatori: 3’ Prandelli, 12’ Mengucci, 55’ Berardi, 57’ Bonetti

Ammoniti: Terenzi, Djuric, Pesaresi, Benedettini, Ben Kacem

Espulsi: Djuric al 66’ per doppia ammonizione

Sequenza rigori: Errico (sbagliato), Sami (gol), Serges (gol), Bernardi (gol), Serges (gol), Dolcini (gol), Paramatti (gol), Ben Kacem (gol), Nappello (parato)

Fsgc Ufficio Stampa