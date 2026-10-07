Calcio RSM, Libertas in campo venerdì: sfida da vincere con il Cailungo

Il tecnico Fabbri: "La squadra ha il potenziale per fare di più, durante lo stop abbiamo lavorato per cercare i migliori equilibri"

Riprende il campionato sammarinese dopo la lunga sosta e per la Libertas c’è l’anticipo venerdì alle ore 21,15 contro il Cailungo. La squadra di Achille Fabbri ci arriva con 5 punti in 4 partite, 3 per il Cailungo ottenuti nell’ultimo match prima della sosta (vittoria per 3-0 al San Giovanni). L’ultimo match, invece, per la formazione di mister Achille Fabbri è stato un pareggio in rimonta contro il Faetano, che ha lasciato un po’ di amaro in bocca per le occasioni da gol create e non sfruttate a dovere.

Mister Achille Fabbri, come sta la sua squadra? Su che cosa ha incentrato il suo lavoro durante lo stop?

“Abbiamo fatto solo una amichevole contro la Nazionale B in cui eravamo peraltro incompleti, per il resto abbiamo lavorato su alcuni concetti di gioco, calibrare l’atteggiamento tattico tra fase offensiva e fase difensiva: da un lato dare maggiore profondità agli attaccanti ed essere più concreti e soprattutto in fase difensiva, dall’altro subire meno le ripartenze della squadra avversaria come accaduto in particolare sull’azione del vantaggio del Faetano. Sotto questo profilo la sosta è stata utile anche se lunga, così credo sarà per le altre squadre, ma il campo stabilirà se l’abbiamo sfruttata nel migliore dei modi”.

La soddisfa la classifica della Libertas?

“Avremmo potuto avere un paio di punti in più, li avremmo meritati, che poi sono quelli che ci sono sfuggiti contro il Faetano. Io penso che la rosa abbia la potenzialità per fare un salto di qualità e anche i miei giocatori ne sono consapevoli. Sono contento del gruppo, dell’impegno e della cultura del lavoro che dimostrano i ragazzi, della loro voglia di fare. Penso che con il lavoro sul campo protratto nel tempo darà i suoi frutti su un gruppo che, non dimentichiamolo, è del tutto nuovo”.

Il prossimo match è contro il Cailungo…

“Un avversario da non sottovalutare, che merita il massimo rispetto, come tutti perché partite dall’esito scontato non esistono, ha segnato e subito lo stesso numero dei gol nostri Rispetto alla stagione precedente si è rafforzato, in attacco la coppia Bua-Cecconi è assai pericolosa. Mi aspetto una partita tosta, che dovremo cercare di vincere”.