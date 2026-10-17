Calcio RSM, Nazionali: Vanni e Bonesso alla guida di U19 e U17 agli Europei

Tra poco meno di un mese, le Nazionali Under 17 ed Under 19 di San Marino torneranno in campo nelle Qualificazioni agli Europei di categoria



Tra poco meno di un mese, le Nazionali Under 17 ed Under 19 di San Marino torneranno in campo

nelle Qualificazioni agli Europei di categoria. Curiosamente, giocheranno le tre partite dei rispettivi

raggruppamenti nei medesimi giorni di gara, vale a dire i prossimi 11, 14 e 17 novembre. I

Commissari tecnici delle due Selezioni saranno Dario Vanni (U19) ed Alessandro Loris Bonesso

(U17).

La formazione di Vanni giocherà davanti al proprio pubblico: l’intero programma delle gare d all’altezzael Round 2 all’interno del rispettivo raggruppamento, sarà infatti sviluppato sul sintetico dello stadio

“Ezio Conti” di Dogana. I Biancazzurrini saranno di scena sempre alle 16:30 nei giorni gara,

affrontano in sequenza Bosnia ed Erzegovina, Danimarca e Georgia. Gli altri incontri avranno luogo

nella medesima giornata e nello stesso impianto, ma con calcio d’inizio alle ore 11:00. Per consultare

il calendario delle partite della Nazionale U19 di San Marino, clicca qui.

Volerà invece in Turchia la Nazionale Under 17 affidata a Bonesso. La più giovane delle Selezioni

biancazzurre partecipanti a competizioni UEFA ufficiali sarà impegnata a Trebisonda, sede

dell’omonimo club calcistico del Trabzonspor. Il debutto vedrà i Biancazzurrini incrociare i tacchetti

proprio con i padroni di casa all’“Of İlçe Stadyumu” a partire dalle ore 13:00 (italiane) dell’11

novembre prossimo. Tre giorni più tardi, ma a mezzogiorno, sarà la volta del confronto con i pari età

della Macedonia del Nord presso il “Kadir Özcan Antrenman Tesisleri”. Alle ore 12:00 prenderà il via

anche l’ultimo impegno per i Sammarinesi, opposti all’Ungheria all’“Ortahisar Yavuz Selim Stadi”.

Per consultare il calendario delle partite della Nazionale U17 di San Marino, clicca qui.