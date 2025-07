Calcio, San Marino: Sandro Macerata è il nuovo team manager

Per Macerata è un ritorno a casa dopo le esperienze sul Titano sia come calciatore che come dirigente. Esce di scena l'ex Ct Paolo Mazza

Il San Marino Calcio comunica che Sandro Macerata sarà il nuovo team manager della prima

squadra per la stagione 2025/26. Per Macerata è un ritorno a casa dopo le esperienze da Titano sia

come calciatore che come dirigente.

Il suo ruolo sarà anche quello di collaboratore tecnico del DS Deoma viste le conoscenze tecniche

maturate nel campionato sammarinese sia come allenatore che come direttore sportivo.

La società coglie l’occasione per ringraziare calorosamente Giampaolo Mazzaper il lavoro svolto

in questi anni con abnegazione, professionalità e senso di appartenenza rari.

L'ex Ct esce di scena da un lato perché si è smarrito nel tempo lo spirito originario del progetto incentrato su figure sammarinesi, dall'altro per la profonda delusione della mancata concessione dello stadio di Acquaviva per la partite interne che costringono la squadra del Titano ad emigrare alo stadio di Cattolica. Per un po' di tempo il buon Mazza sarà in panchina, ma non è detto di poterlo presto rivedere al lavoro.