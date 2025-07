Calcio, Sollaku al Montecchio. Sammaurese: Bianchi e Lambertini

I due difensori per la squadra di Asta provengono dal Medicina Fossatone e dal Fossombrone. Trattativa aperta per bomber Casolla. Il difensore Alberi per il Reno

A cura di Redazione 10 luglio 2025 02:05

Lorenzo Bianchi

