Calcio, T.Coriano: in arrivo il terzino Omokaro: due scudetti giovanili

Il difensore, classe 2007, ha vinto i tricolori LegaPro U15 e U16 con il Cesena. Il capitano dell'Imolese Dall'Osso alla Sammaurese

Il Tropical Coriano è sulle piste di Wisdom Omokaro del Cesena, terzino destro 2007 del Cesena con cui ha vinto lo scudetto Under 15 di LegaPro (allenatore il riminese Lorenzo Magi) segnando il gol decisivo al Bari di testa, e poi lo scudetto Under 16. La trattativa con il Cesena è ai dettagli, c'è fiducia di chiudere la trattativa.

L’attaccanteGiordano Bardeggia, ex Riccione, Cattolica e San Marino, ha firmato in serie D al Termoli. Quet’anno ha vinto la classifica cannonieri con 16 gol all’Urbino.

Il capitano degli ultimi anni dell’Imolese Lorenzo Dall’Osso, classe 1995, approda alla Sammaurese. Per il ruolo di portiere ballottaggio traLorenzo Pollini,classe 2004, ex Primavera Cesena eGian Marco Pazzini, classe 1990.

Il Sasso Marconi rinforza il proprio centrocampo con un innesto promettente e versatile: Francesco Merighi.Il giovane centrocampista, nato il 22 gennaio 20

Il Mezzolara ha ingaggiato Matteo Manieri, classe 2002, operato al legamento crociato a fine aprile. Ultima annata a metà fra Corticella e Osteria e l'anno prima in doppia cifra col Faro Gaggio nel Girone A di Eccellenza. Le strade del centrocampistaAndrea Gaddae del Mezzolara alla fine non si sono incrociate per cui resta da vedere se l’ex Gambettola andrà al Massa Lombarda, dove era diretto, oppure in un altro club.

Al Corticella Michel Cavina è il nuovo mister. Dopo una carriera da giocatore, ha mosso i primi passi da allenatore nel settore giovanile del Corticella come vice di Ivan Broglia. In seguito, ha affiancato mister RicciPetitoni per due stagioni nella Juniores Nazionale, prima di approdare al Campionato Under 17 Elite e conquistare un grandissimo terzo posto al primo anno da head coach. La Prima Squadra ora, in Eccellenza, per il definitivo salto di qualità.

Il Misano conferma Luca Valeriani, difensore classe 1991 e Daniele Simoncelli,classe 1989, centrocampista offensivo.

Anche per la stagione 2025-2026 Giorgio Screpissarà in ACD Gambettola, in qualità di direttore generale. Per Screpis, forte della sua quarantennale esperienza nel mondo del calcio, sarà la sesta stagione consecutiva con i colori biancoverdi. Entusiasta il presidente Lillo: "Giorgio negli anni è diventato un punto di riferimento per tutta Gambettola e sono felice di averlo ancora con noi".

Il Bellariva ha tesserato due giovani del Tropical Coriano, i fratelliRonci: Filippo 2005 e Simone 2006 difensore, già con qualche presenza in prima squadra al Tropical.

Il Reno ha preso due giocatori mancini classe 2006 dal Classe, il centrale difensivo Giluio Corrado e il terzino sinistro Andrea Casellato. Mirino sull’attaccante Michael Noschese, in uscita dalla Comacchiese (arriva Filippo Mancini?)

L’attaccante Vittorio Ricciardi, classe 2002, torna al Classe dopo la salvezza con il Fosso Ghiaia dove è stato protagonista.

Dopo Nicholas Barducci, il Civitella ha ingaggiato Karim Bara, classe 1997, ex Diegaro, Russi, Giovane Cattolica, Edelweiss, e nel campionato sammarinese Cailungo, Libertas e Domagnano. E’ reduce da una stagione in Eccellenza in Sardegna al Barisardo.

CALCIO SAMMARINESE

Il Fiorentino dà il benvenuto a Stefano Cucchi, difensore in arrivo dal Civitella. Esperienza, determinazione e solidità al servizio del reparto arretrato.