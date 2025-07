Calcio, Tropical Coriano: Matteo Vinci, l'ariete per l'attacco

L'attaccante 2005 ha già militato in serie D nel Mezzolara e nella seconda parte dell'ultima stagione nel Medicina. Misano: Di Pollina e Alvisi

Un altro attaccante per il Tropical Coriano: il classe 2005 Matteo Vinci. Il nuovo terminale offensivo corianese è un profilo dal fisico imponente (ben 186 cm di altezza), che unisce forza fisica, capacità di attaccare la profondità e grande spirito di sacrificio. Cresciuto nel settore giovanile del Ravenna, esordisce in Serie D nel 2023 con la casacca giallorossa.

Nella seconda parte della stagione passa al Mezzolara, sempre in Serie D e successivamente nell'estate del 2024 approda all’Imolese, continuando il suo percorso nella categoria. L'ultima esperienza, da dicembre 2024 fino allo scorso maggio, è con la casacca del Medicina Fossatone, girone B di Eccellenza, dove realizza ben 9 reti confermandosi un attaccante affidabile e di grande impatto. Giocatore dalle grandi doti atletiche e caratteriali, ama attaccare la profondità, puntare l’uomo nell’uno contro uno e lottare su ogni pallone. Micidiale nei duelli e prezioso nel lavoro per la squadra, è un profilo su cui la società punta con convinzione, grazie all’esperienza già maturata in categoria e agli ampissimi margini di miglioramento.

PROMOZIONE

Il Misano si rafforza con il centrocampista mancino Giammarco Alvisi, 2005, cresciuto nel settore giovanile del Rimini, poi alla Stella, nell’ultima stagione al Verucchio dopo l’inizio a Pietracuta; arriva anche l’esterno Emilio Di Pollina, classe 2005, cresciuto nel settore giovanile del Rimini, in forza nella scorsa stagione al K Sport Montecchio

Il Diegaro completa il roster difensivo con il terzino sinistro Davide Brunelli, classe 2006, della Sammaurese Juniores Nazionale. Il mercato è chiuso.

Dal 21- al 28 luglio i giovani della Juniores saranno oggetto di valutazione da parte dello staff tecnico, dal 28 comincerà la preparazione. Già fissate le amichevoli: 9 agosto contro il Cava Ronco (luogo da definire), il 14 a San Piero in Bagno (ore 18), il 20 contro il Collinello a Diegaro, il 23 contro la Libertas (luogo da definire), il 27 contro il Granata. Il 31 scatta il campionato.

CAMPIONATO SAMMARINESE

Il Domagnano annuncia altre tre pedine: Filippo Valentini,2006, ex Academy e nella scorsa stagione in Primavera 3 giocatore dell’Under 21; il difensore centrale ex Stella Samuele Marconi, 2004, mancino; Mattia Ventrucci, terzino classe 2006.