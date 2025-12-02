Campionato Nazionale, trionfo per il Centro Karate Riccione

Quattro atleti sul podio e due piazzamenti d’eccellenza

Una due giorni indimenticabile, carica di coraggio, eleganza e tenacia, ha segnato il Campionato Nazionale CSEN a Fidenza, dove gli agonisti del Centro Karate Riccione hanno trasformato la spedizione in un vero e proprio raccolto di successi, con quattro atleti su sei saliti sul podio e due piazzamenti d'eccellenza che confermano il valore e la dedizione della squadra.





Nella categoria Kumite (combattimento), la scena è stata dominata dal sacrificio di Davide Vallorani (Kumite maschile -43 kg). Nonostante un infortunio al ginocchio subito al primo incontro, Davide ha incarnato la figura dell'antico samurai: stoico e indomito, ha continuato l'incontro, strappando una vittoria mozzafiato con un calcio al volto dell'avversario. Il suo percorso, segnato da altre due vittorie, si è concluso con un encomiabile 5° posto che vale più di una medaglia, dimostrando un'immensa tempra agonistica. A brillare con grazia e determinazione è stata Eleonora Gaidella, che ha conquistato un preziosissimo argento! La sua performance è stata un inno all'eleganza tecnica e alla rapidità d'esecuzione, primeggiando con costanza in ogni scontro.

A coronare il successo nel Kumite femminile la nostra "piccola guerriera" Giada Cunti (categoria Under 12 -30 kg,) che ha combattuto con grinta e determinazione, aggiungendo al medagliere un meritatissimo bronzo. Ancora una volta, Giada porta a casa un prestigioso risultato che conferma il valore della linea verde del Centro Karate Riccione.



Le competizioni di Kata, l'arte della forma dove la tecnica diventa emozione, hanno visto la consacrazione di atleti di altissimo livello: Gabriele Abbruscato si è laureato Vice Campione Nazionale CSEN nella categoria Kata Senior. Un meritatissimo argento che è il premio per anni di impegno, sacrifici e passione incondizionata per la disciplina. Davide Abbruscato si è confermato un pilastro del podio, portando a casa un emozionante bronzo nella Kata Cadetti. Un risultato che, pur non rendendo pienamente giustizia alla sua abilità tecnica e al livello atletico dimostrato, ne ribadisce l'eccellenza.

Il veterano Paolo Vallorani ha dato il suo ennesimo contributo al medagliere del gruppo, confermandosi tra i migliori Master a livello nazionale con un meritatissimo bronzo.

Da applausi anche la prestazione di Matteo Muccioli (Kata Senior), in forte e costante crescita, che si è classificato settimo su ben 34 atleti, confermando le ottime sensazioni delle precedenti competizioni.

Ancora complimenti a Davide Vallorani che, nonostante l'infortunio, ha voluto partecipare con lo stesso spirito combattivo anche alla gara di Kata Esordienti, arrendendosi solo al futuro campione nazionale.



"Questi risultati non sono casuali - ha dichiarato Manuel Gasperoni, Vice Presidente del Libertas Centro Karate Riccione. - Sono il frutto del grande lavoro svolto dai nostri tecnici Roberto Corbelli, Vito Minini, Carlotta Villa e Giampaolo Massi, che hanno saputo stimolare e motivare gli atleti a dare il massimo, in ogni situazione."



A suggellare il successo, le parole di Moreno Villa, Presidente del Libertas Centro Karate Riccione: “il nostro grande maestro Riccardo Salvatori soleva dire: le medaglie si seminano in palestra e si raccolgono in gara. Questi risultati ne sono la più splendida dimostrazione. Oggi, i nostri ragazzi hanno raccolto i frutti della loro dedizione, portando a casa non solo medaglie, ma la consapevolezza di essere dei veri campioni di sport e di vita.”