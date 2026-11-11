Il processo a San Marino Cani avvelenati, 85enne a processo: ci sarà un presidio pacifico davanti al tribunale

L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Protezione Animali Sammarinese, aperta a tutta la cittadinanza

Lunedì prossimo (16 novembre) prenderà il via il processo a un 85enne sammarinese, accusato di aver ucciso cani, utilizzando bocconi avvelenati oppure con chiodi o pezzi di metallo taglienti all'interno. L'uomo, rinviato a giudizio dopo le indagini di Polizia Civile e Gendarmeria, deve rispondere di diversi capi di accusa: attentato continuato alla salute pubblica mediante deterioramento dell’ambiente, maltrattamento e uccisione di animali, evasione e minaccia continuata alla pubblica autorità. Come riferisce il Resto del Carlino, l'Apas (Associazione Protezione Animali Sammarinese) organizzerà un presidio, alle 14.30, nel piazzale antistante il tribunale. L'iniziativa è aperta a tutti. "Saremo lì per ricordare le loro vite spezzate, per dare voce a chi non ha potuto difendersi e per ribadire con fermezza che ogni violenza contro gli animali merita attenzione e sanzioni adeguate", le parole del direttivo dell'associazione riportate dal quotidiano. L'invito a partecipare in maniera pacifica, civile e rispettosa.