Cartoon Club e RiminiComix al via: otto giorni di fumetti, animazione e cultura pop

Domenica 12 luglio prende il via la 42ª edizione del festival con l’omaggio a Spider-Man a Castel Sismondo

Tutto pronto per Cartoon Club & RiminiComix. Domenica 12 luglio prenderà ufficialmente il via la 42ª edizione del Festival Internazionale del Cinema d'Animazione, del Fumetto e dei Games, che per otto giorni trasformerà la città in uno dei principali punti di riferimento italiani per gli appassionati di fumetto, animazione, illustrazione e cultura pop. La giornata inaugurale offrirà subito un ricco programma di appuntamenti, con l'apertura delle principali mostre, eventi speciali e le prime iniziative che accompagneranno il pubblico fino a sera.

Il grande protagonista dell'apertura sarà Spider-Man, al quale Cartoon Club dedica il più importante omaggio di questa edizione. Da domenica 12 luglio Castel Sismondo ospiterà infatti la mostra "Spider-Man – Nella tela dell'Uomo Ragno", visitabile gratuitamente fino al 16 agosto. Un'esposizione che ripercorre oltre sessant'anni di storia editoriale dell'Arrampicamuri, raccontando l'evoluzione di uno dei personaggi più iconici della Marvel attraverso fumetti, cinema e animazione. Il percorso espositivo accompagna il visitatore dalle origini di Peter Parker, nato sulle pagine di Amazing Fantasy #15, fino alle storie che hanno segnato intere generazioni di lettori. Una vera e propria guida per conoscere il personaggio attraverso dieci racconti fondamentali: dalla tragica morte di Gwen Stacy allo struggente Il bambino che collezionava l'Uomo Ragno, fino all'albo dedicato alle reazioni del supereroe dopo gli attentati dell'11 settembre. Ampio spazio sarà riservato anche ai personaggi che hanno costruito il suo universo, come Mary Jane Watson, zia May e J. Jonah Jameson, insieme ai più celebri antagonisti, tra cui Goblin, Venom, Lizard e Kraven.

L'omaggio all'Uomo Ragno non si limiterà agli spazi interni di Castel Sismondo. Dal 12 al 19 luglio, ogni sera dal tramonto fino a mezzanotte, la facciata del castello si trasformerà in una gigantesca scenografia grazie a uno spettacolare projection mapping, che racconterà attraverso immagini e musica la nascita del supereroe e il suo percorso fino a diventare uno dei simboli della cultura pop mondiale.

La giornata del 12 luglio segnerà anche l'apertura delle altre grandi mostre diffuse in città.

Al Museo della Città aprirà la mostra “Giorgio Cavazzano – Il segno di un maestro”, dedicata a uno dei massimi fumettisti italiani di tutti i tempi. Attraverso una selezione di oltre cinquanta disegni originali si ripercorrerà la sua carriera, dai primi tempi come autore Disney ai progetti più personali, fino a diventare la matita più riconoscibile di Topolino, con storie come Topolino e Minnie in Casablanca, La vera storia di Novecento, tratta dal monologo di Alessandro Baricco, e Topolino presenta: “La Strada”, ispirata al capolavoro di Federico Fellini.



Sempre al Museo della Città sarà allestita "Resistenza / Resistenze. Quando le immagini parlano più delle parole", che riunisce opere di Gianluca Costantini, Simone Massi, Elena Mistrello, Valeria Scafetta, Giulia Migneco e Alma Velletri dedicate ai diritti umani, alle guerre, alle migrazioni, alla libertà di espressione, all'identità e alla giustizia sociale.

Ad accompagnare il percorso sarà anche una rassegna internazionale di cortometraggi dedicati alla memoria e all'impegno civile.

Ancora al Museo della Città sarà inaugurata "Lingua, femminismo, istituzioni. Alma Sabatini e noi", realizzata in collaborazione con il Coordinamento Donne Rimini. Attraverso le illustrazioni di Alice Milani, la mostra racconta il pensiero e l'eredità culturale di Alma Sabatini, figura fondamentale negli studi sul linguaggio inclusivo e sulla parità di genere.

All'Augeo Art Gallery aprirà invece "Animation Journey", un suggestivo, affascinante percorso che accompagnerà il pubblico dietro le quinte del cinema animato internazionale grazie a disegni originali, storyboard, character design e materiali di produzione firmati da grandi maestri come Tony Bancroft, Mark Henn, Masami Suda, Yoichi Kotabe, Carlos Grangel, Tomm Moore, Don Bluth, Peter de Sève, Nathan Fowkes, Glen Kean e Bill Plympton.

Dal 12 al 19 luglio la Sala Sant'Agostino ospiterà inoltre "Sindrome Italia. Storia delle nostre badanti", tratta dal graphic novel di Tiziana Francesca Vaccaro ed Elena Mistrello. Un'esposizione che affronta i temi del lavoro di cura, della migrazione e dei diritti attraverso le storie delle donne impegnate nell'assistenza familiare.

Prosegue infine anche la mostra "Spade e pallottole. I conflitti identitari nei fumetti di John Ridley e Stefano Raffaele", allestita al Museo Fellini - Cinema Fulgor, che attraverso tavole originali e materiali preparatori racconta opere dedicate ai temi dell'identità, della discriminazione, dell'emarginazione e della convivenza civile.

La domenica inaugurale entrerà nel vivo già dal pomeriggio. Alle 17.30 Castel Sismondo ospiterà l'inaugurazione ufficiale delle mostra dedicata a Spider-Man, che aprirà la visita guidata itinerante alle esposizioni di Cartoon Club, offrendo al pubblico la possibilità di visitare i nuovi percorsi espositivi e dando ufficialmente il via alla manifestazione. La serata si concluderà alle 20:00 al Museo della Città con un’apericena e, a seguire alle , l’incontro "Il ruggito dei Cavalieri del Re: Riccardo Zara si racconta". Il fondatore e storico leader dei Cavalieri del Re, gruppo autore di alcune delle sigle dei cartoni animati più amate dagli italiani, accompagnerà il pubblico in un viaggio tra musica, ricordi e aneddoti, ripercorrendo una carriera che ha fatto sognare intere generazioni.