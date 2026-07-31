Impatto sulla Marecchiese a Sant'Ermete: centauro sbalzato a terra, interviene l'elisoccorso

Dinamica al vaglio della Polizia Locale, ferito un settantenne

Incidente stradale questa mattina, venerdì 31 luglio, intorno alle ore 8, lungo la Marecchiese a Sant'Ermete di Rimini, all'altezza del negozio di cicli Matteoni, in prossimità della rotonda che regola l'intersezione.

Coinvolti nel sinistro una Fiat Panda e una moto Honda Shadow, entrate in collisione mentre affrontavano la rotatoria. Nell'urto il motociclista è stato sbalzato a terra, riportando un grave trauma facciale dopo aver colpito il cordolo con la moto.

Il centauro, un uomo 70enne, proveniva da via Casale, mentre la Panda percorreva la rotonda in direzione Rimini.

Sul posto sono intervenuti l'automedica e un'ambulanza del 118 che, dopo aver stabilizzato il paziente, hanno disposto il trasporto in elisoccorso all'ospedale Bufalini di Cesena.

Per i rilievi del caso è intervenuta una pattuglia della Polizia locale dell'Unione Valle Marecchia, che ha il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente e stabilire le eventuali responsabilità legate alla mancata precedenza.