Case, a Riccione servono quasi 16 anni di reddito per comprare un appartamento, Rimini si ferma a 9

Il confronto di Quadrivo nei 27 Comuni della provincia: a Cattolica occorrono 10,1 anni, a Pennabilli appena 4,8

Quanto pesa una casa sul reddito di chi vive in provincia di Rimini? A Riccione, per mettere insieme una somma equivalente al prezzo di un'abitazione di 80 metri quadrati, servirebbero 15,9 anni di reddito netto medio. A Rimini, invece, il tempo scende a 9,3 anni. È il dato più evidente del confronto elaborato da Quadrivo mettendo in relazione i prezzi delle abitazioni con i redditi nei 27 Comuni della provincia.

Il divario è legato soprattutto ai valori immobiliari. A Riccione il prezzo centrale indicato è di 3.990 euro al metro quadrato: per 80 metri quadrati significa un valore di circa 319 mila euro. Il reddito netto medio considerato dall'analisi è di poco superiore ai 20 mila euro annui. Rimini, pur essendo il capoluogo, si trova più in basso nella graduatoria: 2.330 euro al metro quadrato e 9,3 anni di reddito per acquistare gli stessi 80 metri quadrati. Il valore complessivo dell'immobile preso a riferimento è di circa 186.400 euro.

Al secondo posto tra i Comuni dove l'acquisto pesa maggiormente sul reddito c'è Cattolica, con 10,1 anni e un prezzo di 2.450 euro al metro quadrato. Subito dopo il capoluogo c'è Misano Adriatico, con 9,2 anni e 2.230 euro al metro quadrato, seguito da Bellaria-Igea Marina, a 9,1 anni e 2.100 euro. Scendendo nella classifica, il peso della casa diminuisce progressivamente. A Coriano servono 8,6 anni di reddito, a Verucchio 7,8, a San Giovanni in Marignano 7,7, mentre Morciano di Romagna si ferma a 7,5 anni. San Clemente registra 7,4 anni, con un prezzo centrale di 1.700 euro al metro quadrato.

All'estremo opposto della graduatoria provinciale c'è Pennabilli. Qui il prezzo centrale scende a 1.020 euro al metro quadrato e per acquistare 80 metri quadrati servirebbero 4,8 anni di reddito. Il confronto fotografa quindi una provincia profondamente disomogenea sul fronte immobiliare: tra Riccione e Pennabilli ci sono oltre undici anni di differenza nel tempo necessario, sulla carta, per accumulare un reddito equivalente al valore di 80 metri quadrati.

Il calcolo di Quadrivo utilizza il prezzo centrale delle abitazioni rilevato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare nel secondo semestre 2025 e il reddito netto medio risultante dalle dichiarazioni IRPEF relative al 2024. Si tratta di un indicatore teorico: considera il reddito individuale e ipotizza di destinarlo interamente all'acquisto della casa, senza altre spese. Non equivale quindi agli anni necessari per comprare realmente un'abitazione né tiene conto di mutui, interessi, risparmi già disponibili o redditi familiari.