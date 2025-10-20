Caso Pierina Paganelli: oggi Louis Dassilva torna in aula

Riprende il processo per la 78enne uccisa nel garage di via del Ciclamino

Riprende oggi il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre di due anni fa nel garage di via del Ciclamino. Unico imputato è Louis Dassilva, 36 anni, senegalese ed ex amante della nuora della vittima, accusato di averla colpita con 29 coltellate.

Dopo il rinvio di settembre, l’udienza odierna si apre con l’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa, rappresentata dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi. Tra queste: la nullità dell’incidente probatorio di Manuela Bianchi per l’assenza di videoregistrazione; la mancanza di alcune intercettazioni e delle relative trascrizioni; la contestazione delle aggravanti di crudeltà e premeditazione. Il pm Daniele Paci ha chiesto il rigetto di tutte le eccezioni. La Corte d’assise dovrà ora decidere se accoglierle o procedere con l’ammissione dei testimoni e delle prove, tra cui i figli della vittima.