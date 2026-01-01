Lutto nella famiglia de Il Vecchio Campanile: muore a 50 anni Alessandro Ciucci

Figlio di Caterina, fondatrice della storica trattoria di Sant'Ermete

Si terranno domani (venerdì 2 gennaio), alle 10.30, presso la Chiesa Parrocchiale di Sant'Ermete, i funerali di Alessandro Ciucci, 50enne riminese, agente di commercio, la cui madre Caterina è la fondatrice della storica trattoria "Il vecchio Campanile" di Sant'Ermete. L'uomo è scomparso a seguito di malore lunedì 30 dicembre. Una settimana prima era deceduto il 74enne Attilio Casadei, marito di Rosella Ciucci. Il ristorante ha annunciato il lutto con un breve post sui social: "Il nostro anno finisce con altre lacrime. Dopo il secondo lutto che ha colpito le nostre famiglie il ristorante per alcuni giorni rimarrà chiuso. Ci scusiamo con tutti i nostri clienti. Chiediamo di comprendere il nostro dolore". La redazione di altarimini.it porge le proprie condoglianze alla famiglia.