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Commercio e rigenerazione urbana

Cattolica, 30mila euro per rilanciare le attività del centro

Aperto il bando per le attività economiche dell'Hub urbano “Cattolica centro” di via Bovio

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
13 novembre 2026 14:20
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Cattolica, 30mila euro per rilanciare le attività del centro - Palazzo Mancini, Cattolica
Palazzo Mancini, Cattolica
Cattolica
Attualità
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Nuovo step nel progetto di rigenerazione urbana dell’hub “Cattolica centro” di via Bovio: al via il bando di 30mila euro per le attività economiche dell’hub. L’Amministrazione comunale ha aperto i termini per la presentazione delle domande di contributo a favore delle imprese che si trovano all’interno del perimetro del primo Hub di Cattolica. Le richieste devono essere presentate entro il 18 dicembre 2026. Le risorse stanziate sono pari a 30mila euro. I contributi sono concessi a fondo perduto nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile (al netto dell’Iva), fino a un massimo di 10mila euro per impresa. Uno dei requisiti per la presentazione della domanda di ammissione al contributo è l’adesione dell’attività economica all’accordo di partenariato relativo all’Hub urbano “Cattolica centro”. Tra gli interventi finanziabili, rientrano la riqualificazione estetica e strutturale come il rifacimento delle vetrine, la ristrutturazione e l’ammodernamento dei locali, le opere per migliorare l’accessibilità, il posizionamento di nuove tende, l’installazione di insegne e arredi per dehors (conformi ai regolamenti comunali), l’acquisto di attrezzature e arredi così come l’acquisto di hardware, software, licenze, servizi cloud, gestionali di magazzino e realizzazione o restyling di siti internet con funzionalità e-commerce. Anche le spese tecniche rientrano tra i costi ammissibili come la progettazione, la direzione lavori e il collaudo (fino a un massimo del 10 per cento delle spese edili e impiantistiche).

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