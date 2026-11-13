Commercio e rigenerazione urbana Cattolica, 30mila euro per rilanciare le attività del centro

Aperto il bando per le attività economiche dell'Hub urbano “Cattolica centro” di via Bovio

Nuovo step nel progetto di rigenerazione urbana dell’hub “Cattolica centro” di via Bovio: al via il bando di 30mila euro per le attività economiche dell’hub. L’Amministrazione comunale ha aperto i termini per la presentazione delle domande di contributo a favore delle imprese che si trovano all’interno del perimetro del primo Hub di Cattolica. Le richieste devono essere presentate entro il 18 dicembre 2026. Le risorse stanziate sono pari a 30mila euro. I contributi sono concessi a fondo perduto nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile (al netto dell’Iva), fino a un massimo di 10mila euro per impresa. Uno dei requisiti per la presentazione della domanda di ammissione al contributo è l’adesione dell’attività economica all’accordo di partenariato relativo all’Hub urbano “Cattolica centro”. Tra gli interventi finanziabili, rientrano la riqualificazione estetica e strutturale come il rifacimento delle vetrine, la ristrutturazione e l’ammodernamento dei locali, le opere per migliorare l’accessibilità, il posizionamento di nuove tende, l’installazione di insegne e arredi per dehors (conformi ai regolamenti comunali), l’acquisto di attrezzature e arredi così come l’acquisto di hardware, software, licenze, servizi cloud, gestionali di magazzino e realizzazione o restyling di siti internet con funzionalità e-commerce. Anche le spese tecniche rientrano tra i costi ammissibili come la progettazione, la direzione lavori e il collaudo (fino a un massimo del 10 per cento delle spese edili e impiantistiche).