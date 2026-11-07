Cattolica, contro la violenza sulle donne un mese di iniziative

Da novembre a dicembre incontri, camminate, letture e spettacoli. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e coinvolgono associazioni e realtà del territorio

Una camminata lungo la Valle del Conca, letture in biblioteca, incontri pubblici e uno spettacolo dedicato alle artiste rimaste nell'ombra. Cattolica si prepara alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre con un calendario di appuntamenti che proseguirà fino a dicembre.

Il programma, promosso dal Comune insieme alle associazioni locali, affronta il tema della violenza da diversi punti di vista: prevenzione, educazione al rispetto, riconoscimento dei segnali di abuso e autonomia economica. "La sensibilizzazione non può limitarsi alla ricorrenza del 25 novembre, ma deve diventare un impegno costante", sottolinea l'assessora alle Pari Opportunità Claudia Gabellini.

Tra i primi appuntamenti c'è "GenerAzioni di Parità", con incontri al Centro Giovani il 3 e 17 novembre e il 1° dicembre, sempre alle 20.45. Il 9 o il 18 novembre, alle 17.30, al Centro Culturale Polivalente si terrà invece "Antenne di comunità", un percorso formativo per imparare a riconoscere i segnali della violenza e conoscere i servizi a cui indirizzare le donne in difficoltà. Il 15 novembre, alle 9.30, è in programma la camminata "Amore senza lividi", lungo la Valle del Conca, organizzata da Asd Nordic Walking Cattolica Outdoor.

La giornata del 25 novembre si aprirà con le letture per bambini dai 3 ai 6 anni in biblioteca, alle 16.30. Alle 18 l'appuntamento sarà alla panchina rossa del Macanno per un momento di riflessione, seguito alle 19 da una cena di beneficenza alla pizzeria La Pizzetta.

Il 27 novembre sono previsti due momenti: alle 20.30, davanti alla panchina rossa di fronte al Municipio, un ricordo delle vittime di femminicidio; alle 21, al Salone Snaporaz, lo spettacolo "La Luce dell'Ombra. Frammenti di memoria e resistenza artistica femminile", con Lucia Ferrati e Francesca Di Modugno. La serata sarà dedicata a donne e artiste che, in epoche diverse, hanno visto il proprio talento oscurato o sono state costrette a nasconderlo.

Il calendario proseguirà il 28 novembre, alle 10 in biblioteca, con letture rivolte ai bambini da zero a tre anni. Il 1° dicembre, alle 17, alla Bottega del Parco, sarà presentato il lavoro del laboratorio di educazione finanziaria "Il valore delle scelte", dedicato al rapporto tra indipendenza economica e libertà. Ultimo appuntamento il 17 dicembre, alle 17.30, al Centro Culturale Polivalente, con la presentazione del libro "Dentro le parole. Riflessioni sui linguaggi della violenza". Parteciperanno Rita Monticelli, Pina Lalli e Mirella Valdiserra, nell'ambito del Festival Empatica.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.