Cattolica, fugge armato dopo una lite: fermato con il taser dai Carabinieri

Alla vista dei Carabinieri, un 29enne nigeriano fugge impugnando una pistola: era un’arma giocattolo senza tappo rosso

Un litigio feroce e, all'arrivo dei Carabinieri, uno dei due contendenti scappa brandendo una pistola. Fermato con il taser.

Poco dopo la mezzanotte di oggi, venerdì 27 giugno, i Carabinieri di Cattolica sono intervenuti in un residence in centro dopo la segnalazione di un acceso diverbio tra due persone.

Un 29enne di nazionalità nigeriana, alla vista dei militari, è scappato di corsa verso viale Bovio con una pistola in mano. I Carabinieri lo hanno inseguito intimandogli di fermarsi, senza risultato. Lo hanno poi raggiunto e, con l'impiego del taser, lo hanno bloccato ed immobilizzato.



Secondo quanto ricostruito la lite sarebbe scoppiata nella serata quando il 29enne avrebbe aggredito un 27enne sudamericano. Il nigeriano era in possesso dell'arma, risultata poi una pistola giocattolo ad aria compressa senza il tappo rosso. E' stata sequestrata.

Il 29enne è stato denunciato per l'ipotesi di reato di porto abusivo di arma. Sono in corso altre indagini per meglio chiarire l'accaduto e verificare se ci possano essere altre responsabilità a suo carico.