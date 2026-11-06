Cattolica, quattro nuove piante nel giardino della scuola Papa Giovanni

La piantumazione alla Papa Giovanni XXIII apre il Mese dell’Albero. Geat ha donato gli alberi in occasione dei suoi 30 anni di attività.

Quattro nuove piante nel giardino della scuola dell’infanzia Papa Giovanni XXIII, in via Irma Bandiera. Cattolica anticipa così la Giornata nazionale dell’Albero del 21 novembre, con una mattinata dedicata alla cura del verde e all’educazione ambientale. Sono stati messi a dimora due Liquidambar e due arbusti, una Feijoa sellowiana e un Callistemon, grazie alla collaborazione tra il Comune e Geat, la società che gestisce il verde urbano. Alla cerimonia erano presenti il vicesindaco e assessore alle Politiche educative Federico Vaccarini, l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni e il presidente di Geat Fabio Galli. La società ha donato le piante alla scuola per celebrare i suoi 30 anni di attività. L’appuntamento apre il Mese dell’Albero, un programma che coinvolgerà anche gli altri istituti scolastici della città.

La scuola era già stata interessata da un intervento sul verde, con la sostituzione di due pini arrivati al termine del loro ciclo vitale. "Abbiamo scelto ancora questa scuola per proseguire il percorso di cura e rinnovo del verde", ha spiegato Uguccioni, sottolineando il valore educativo della piantumazione per i bambini, chiamati a conoscere la natura attraverso esperienze concrete.

Vaccarini ha ricordato la vicinanza tra la Giornata nazionale dell’Albero e quella mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che ricorre il 20 novembre: "Prendersi cura del verde significa anche costruire luoghi in cui i più piccoli possano crescere e vivere esperienze positive". Durante la mattinata i bambini hanno accompagnato la piantumazione cantando "Noi siamo come un albero". Poi si sono spostati al Parco Robinson per un laboratorio all’aria aperta con l’agronomo Mirco Tugnoli. A ciascuno è stato consegnato un "DiplomAlbero", ricordo della giornata.