Obiettivo stagione sportiva 27-28 Centro sportivo della Gaiofana, altro passo per il completamento: pubblicato nuovo bando

Il termine per presentare le domande è fissato al 4 gennaio 2027

È stato pubblicato il bando per l’affidamento dei lavori per il completamento del centro sportivo nella zona della Gaiofana. Il progetto prevede la realizzazione di opere per il valore di 1,5 milioni di euro che permetteranno di portare a termine la parte principale dell’impianto dedicato al calcio. Al termine dell’intervento la città avrà quindi a disposizione un polo sportivo con sette campi da gioco - quattro da calcio a 11 (due in erba naturale e due in sintetico), due campi a 8 e un campo a 5 in sintetico - dotato di spogliatoi e accesso dedicato.

Nello specifico, il progetto messo a bando interessa una superficie di circa 61.830 mq e comprende la realizzazione dei due campi da calcio in erba naturale e di un campo in sintetico, che andranno ad aggiungersi a quelli già realizzati, oggetto in queste settimane di un intervento di manutenzione straordinaria affidato ad Anthea. I lavori prevedono inoltre la dotazione di illuminazione e il completamento della struttura che ospiterà gli spogliatoi con relativi parcheggi (per circa 700 mq) e aree di accesso. Particolare attenzione dovrà essere stata posta alla sostenibilità ambientale e all'efficientamento energetico degli impianti.

L’intervento sarà assegnato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valorizzando le proposte migliorative al progetto per i diversi ambiti di intervento. I documenti di gara sono pubblicati sul sito appaltiecontratti.comune.rimini.it e il termine per presentare le domande è fissato al 4 gennaio 2027. L’impresa aggiudicataria avrà poi 180 giorni per ultimare i lavori, con l’obiettivo di consegnare l’impianto alla città entro l’avvio della prossima stagione sportiva 2027/28.