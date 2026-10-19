Ciclismo: Trofeo Gruppo Carli, Gianni Morigi e Michele Senni vincono le due gare

Quasi cento ciclisti al Memorial Carli Alfredo, disputato sabato 17 ottobre sul circuito di Torello di San Leo, valido per i titoli provinciali riminesi

È stata una giornata di sport e competizione quella di sabato 17 ottobre a Torello di San Leo, dove si è disputato il Memorial Carli Alfredo, appuntamento del Trofeo Gruppo Carli. Quasi cento atleti si sono presentati al via per contendersi la vittoria lungo i 45 chilometri del circuito, dando vita a gare combattute e ricche di agonismo. A conquistare il successo assoluto nelle due prove sono stati Gianni Morigi della Lelli Bike, primo classificato nella prima partenza, e Michele Senni dell'ASD Capitani, vincitore della seconda gara. La manifestazione ha rappresentato anche un'importante occasione per assegnare i titoli di campione provinciale di Rimini nelle rispettive categorie, premiando i protagonisti di una giornata che ha visto impegnati ciclisti di diverse fasce d'età ed esperienza.

Tutti i campioni provinciali di Rimini

Ecco l'elenco dei vincitori nelle singole categorie:

Donne: Aurora Casadei (G.S. Montefeltro)

Junior: Gianmaria Bartolucci (Frecce Rosse)

Senior A: Marco Tomassini (ASD Borello)

Senior B: Mirco Ciccioni (Cicli Matteoni)

Veterani A: Santo Albanese (Frecce Rosse)

Gentleman A: Francesco Magni (ASD Stefano Magni)

Gentleman B: Roberto Brilli (ASD Puro)

Super Gentleman A: Rodolfo Tonti (HG Cycling)

Super Gentleman B: Daniele Bertozzi (Team del Capitano)

Super Gentleman C: Ermenegildo Lazzari (ASD Perla Verde)

I campioni sammarinesi

Riconoscimenti anche per i rappresentanti della Repubblica di San Marino. Per la prima partenza, i campioni indicati sono stati Andrea Della Valle del Team Hero e Vittorio Broccoli della Pennarossa.

Il Memorial Carli Alfredo si conferma così un appuntamento dedicato alla passione per il ciclismo e alla valorizzazione degli atleti del territorio, con una partecipazione numerosa e una competizione che ha coinvolto numerose categorie, nel segno dello sport e dello spirito agonistico.