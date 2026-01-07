Cinema Tiberio: due film in prima visione per iniziare l'anno

Il nuovo film di Shih-Ching Tsou racconta le vicende di Shu-fen e delle sue due figlie tra debiti, sogni e il vivace mercato notturno di Taipei

Il Cinema Tiberio di Rimini propone dall’8 al 14 gennaio due nuovi film in prima visione: il primo titolo è La mia famiglia a Taipei di Shih-Ching Tsou con Shi-Yuan Ma, Janel TSAI, Nina Ye, Brando Huang e Akio Chen. Scritto e montato dal regista di “Anora”, Sean Baker, e vincitore del Festival di Roma come miglior film, “La mia famiglia a Taipei” è ambientato nel mercato notturno della città, dove Shu-fen gestisce un chiosco che serve noodle. Lasciata dal marito da diversi anni, sta ancora affrontando i debiti residui, faticando a gestire l’irrequieta figlia ventenne I-Ann e la piccola I-Jing di cinque anni. La sorella maggiore lavora segretamente come betelnut girl, mentre la minore vaga da sola per la città, provando a interpretare a suo modo il mondo dei grandi. Mentre Shu-fen si lascia andare alla depressione, la situazione le sfugge di mano e le iniziative di I-Ann e I-Jing rischiano di compromettere ulteriormente l’equilibrio famigliare.

Il film è in programma giovedì 8 alle ore 21, venerdì 9 alle ore 17, domenica 11 alle ore 18.30, martedì 13 alle ore 17 e mercoledì 14 alle ore 21 Biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5.

Sempre dall’8 al 14 gennaio arriva Lo sconosciuto del grande arco di Stéphane Demoustier con Claes Bang, Sidse Babett Knudsen, Xavier Dolan, Swann Arlaud e Alessandro Bressanello. Parigi, 1983. François Mitterrand, neoeletto Presidente della Repubblica, ha grandi progetti per la Francia e la sua capitale. Bandito un concorso internazionale di architettura per la costruzione della Défense, il primo quartiere di affari europeo, a vincerlo, contro ogni aspettativa, è Johann Otto von Spreckelsen, architetto danese, sconosciuto anche in patria. Stéphane Demoustier firma un racconto ispirato alla vera storia della costruzione del Grande Arche de la Défense, a partire dal libro di Laurence Cossé. Ma più che un biopic o un film d’architettura, Un illustre sconosciuto a Parigi è il ritratto struggente di un uomo fuori scala (per statura, per visione, per sensibilità) inghiottito da un sistema che non comprende e che non vuole comprendere lui.

Orari degli spettacoli: giovedì 8 ore 17, venerdì 9 ore 21, sabato 10 ore 16, domenica 11 ore 21 (proiezione in versione originale francese con sottotitoli in italiano), martedì 13 ore 21 e mercoledì 14 ore 17. Biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5.