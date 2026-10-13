Clima e città del futuro, a Riccione un confronto su mobilità e spazi pubblici

Giovedì 15 ottobre un incontro pubblico sul progetto M.A.R.E. per discutere di città resilienti, spazio pubblico e mobilità attiva

Promosso nell’ambito di RIiminiverso: i progetti del PTAV, giovedì 15 ottobre alle ore 11 nell’Auditorium del liceo Volta-Fellini di Riccione, si terrà un incontro pubblico dal titolo Il clima che cambia, cambia la città – La scuola motore di cambiamento, dedicato alla città adattiva e resiliente, alla mobilità sostenibile e allo spazio pubblico per le relazioni e la socialità dei giovani e degli abitanti.

Si tratta di un’occasione per fare il punto sulle attività svolte, in collaborazione con il Comune di Riccione e il liceo Volta-Fellini, insieme a Matteo Dondè, esperto di urbanistica tattica, e a Cinzia Baralla e Edoardo Campisi, specialisti dell’istituto di ricerca internazionale DECISIO, attivo nel supporto alle politiche pubbliche urbane e territoriali e alla pianificazione della mobilità attiva.

Saranno presenti l’assessore del Comune di Riccione, Simone Imola, e il dirigente scolastico del Volta-Fellini, Paride Principi.

La partecipazione è libera e gratuita (con accreditamento per i professionisti).

Tutte le informazioni al link: 4.2 Progetto M.A.R.E. - Incontro Pubblico 15 ottobre - PTAV Rimini