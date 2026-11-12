I fatti avvenuti a Rimini Colpo di pistola dal balcone dell'hotel, ferito passante: studente in gita scolastica viene assolto due anni dopo

Il giovane aveva 18 anni all'epoca dei fatti

Un 20enne di Brindisi è stato assolto dall'accusa di aver ferito un passante, sparando per provare una pistola dal balcone della stanza di un hotel di Rimini, un'arma acquistata nella Repubblica del Titano. Il giovane, 18enne all'epoca dei fatti, era uno studente di un istituto superiore e si trovava in gita scolastica il 4 aprile del 2024. Quel giorno fu sparato un colpo dal balcone dell'hotel che ferì al ginocchio un passante, un cittadino straniero. Nei guai è finito il 20enne, assieme ad altri due studenti, che all'epoca erano minorenni e per questo saranno giudicati dal Tribunale competente. Le accuse per tutti erano lesioni personali e accensioni ed esplosioni pericolose. Come riferisce la testata Brindisi Report, il 20enne è stato assolto da entrambi i capi d'accusa: perché il fatto non sussiste per gli spari, per non aver commesso il fatto in relazione al ferimento del passante. La difesa, rappresentata dall'avvocato Rosario Almiento, ha dimostrato che il suo assistito avesse sì acquistato una pistola a San Marino, ma una scacciacani, che non spara proiettili, e nel momento in cui era partito il colpo, non si trovava né sul balcone né nella stanza. A processo sono stati sentiti diversi testimoni, tra cui compagni di scuola e il professore accompagnatore.