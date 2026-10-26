Come scegliere il miglior decoder satellitare

Nelle zone senza segnale digitale terrestre, il decoder satellitare è una soluzione pratica per guardare la TV, scegliendo il dispositivo più adatto

Sei in una zona dove non prende il segnale del digitale terrestre ma non vuoi rinunciare al tuo momento di relax in tv. Le soluzioni pratiche oggi ci sono, pensiamo ad esempio al decoder satellitare. Un modo veloce e funzionale, ma con qualche accortezza: non tutti i dispositivi offrono le stesse caratteristiche. Per questo prima dell'acquisto è importante capire quali aspetti valutare. Standard di trasmissione, qualità video, compatibilità con l'impianto e semplicità di utilizzo sono elementi che cambiano il risultato. Tra le soluzioni disponibili c'è tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita che permette di accedere a un'ampia offerta di canali televisivi italiani e internazionali, senza abbonamento mensile. Se si sceglie di accedere alla piattaforma tivùsat, però, bisogna verificare che il decoder sia effettivamente certificato. Come fare, da dove iniziare?

Decoder satellitare: da dove partire

Il primo elemento da prendere in considerazione è il tipo di utilizzo. Un decoder pensato solo per la ricezione dei canali satellitari in chiaro può avere caratteristiche differenti rispetto a un modello pensato per accedere a una piattaforma come tivùsat. Nel secondo caso, la scelta di un dispositivo certificato tivùsat garantisce la conformità alle specifiche tecniche previste dalla piattaforma. Prima dell'acquisto è utile consultare l'elenco dei modelli certificati e verificare la presenza dello specifico modello che si sta valutando. I decoder certificati tivùsat includono anche una smartcard dedicata, da attivare seguendo la procedura prevista dalla piattaforma. Una volta completata l'attivazione, è possibile accedere ai canali disponibili senza sottoscrivere un abbonamento mensile. È una precauzione strategica anche quando si acquista online, dove possono essere ancora disponibili decoder appartenenti a generazioni precedenti o modelli con caratteristiche simili, ma non per forza equivalenti dal punto di vista della certificazione. Per accedere a tivùsat è inoltre necessario disporre di una parabola satellitare orientata su Hot Bird 13° Est, già presente nell'abitazione oppure da installare. Chi dispone di un impianto satellitare esistente può verificarne la compatibilità prima di procedere con l'acquisto.

HD o 4K: quale scegliere

La risoluzione supportata è uno dei criteri più immediati nella scelta. Un decoder HD può essere sufficiente per molti televisori e per chi non ha particolari esigenze, mentre un modello 4K è pensato per usufruire dei contenuti trasmessi in Ultra HD quando sono disponibili e quando anche il resto della configurazione lo consente. Acquistare un decoder 4K vuol dire, allora, trasformare automaticamente qualsiasi televisore in un apparecchio Ultra HD? Non per forza. Per visualizzare un contenuto alla sua risoluzione nativa occorre che anche il TV supporti il 4K e che collegamento, standard utilizzati e contenuto trasmesso siano adeguati. La disponibilità dei contenuti in 4K dipende infatti anche dai canali trasmessi, dal dispositivo utilizzato e dalle caratteristiche del televisore. Non tutti i programmi, quindi, saranno necessariamente disponibili in Ultra HD. La scelta dovrebbe essere proporzionata sia al televisore già presente in casa sia alle esigenze future. Se si prevede di sostituire a breve un vecchio TV con un modello 4K, ad esempio, può avere senso orientarsi fin dall'inizio verso un decoder compatibile con la risoluzione superiore.

Decoder o CAM: non sono la stessa cosa

Chi possiede un televisore dotato delle caratteristiche necessarie può valutare anche l'utilizzo di una CAM tivùsat al posto del decoder esterno. In questo caso, però, è importante controllare la compatibilità dello specifico modello di TV con la CAM e fare riferimento agli elenchi ufficiali dei televisori certificati.

Non è necessario possedere un televisore certificato tivùsat per utilizzare un decoder esterno certificato, purché il TV disponga dei collegamenti necessari. La CAM ha il vantaggio di ridurre il numero di apparecchi e telecomandi, mentre il decoder può essere una soluzione più versatile, in particolare quando il televisore non è predisposto per utilizzare direttamente una CAM tivùsat.