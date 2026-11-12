Elezioni Rimini Comunali 2027, Rimini Ecosocialista lancia la sfida: «Serve un’alternativa di sinistra»

Appello a comitati, associazioni e movimenti per una lista ecologista, antifascista e femminista, alternativa a centrodestra e centrosinistra

In vista delle elezioni amministrative del 2027, Rimini Ecosocialista rilancia il proprio progetto politico e lancia un appello per la costruzione di una lista antagonista, alternativa sia al centrodestra sia al centrosinistra. L'obiettivo è dare vita a una proposta politica autonoma, capace di rappresentare le istanze sociali, ambientali e civili della città. Una scelta che, sottolinea il movimento, nasce da cinque anni di opposizione costante all'attuale amministrazione comunale, condotta fuori dalle istituzioni, con «passione, determinazione e coerenza». Al centro del progetto c'è l'idea di una Rimini che cambi priorità e modello di sviluppo. Tra gli obiettivi indicati figurano la lotta allo sfruttamento del lavoro stagionale da parte di imprese e cooperative locali, la redistribuzione del reddito e delle risorse pubbliche a favore di lavoratori, lavoratrici, giovani e disoccupati colpiti dalla crisi. Rimini Ecosocialista chiede inoltre un potenziamento dei servizi pubblici e la loro gratuità, a partire da scuole, mense scolastiche, sanità, centri estivi e servizi sociali. Nel programma trovano spazio anche il diritto alla casa, attraverso un rafforzamento dell'edilizia popolare, e la creazione di nuovi luoghi di aggregazione per i giovani.

Una candidatura dalla società civile

Il movimento annuncia di essere già al lavoro per individuare una candidatura alla carica di sindaco o sindaca. La proposta è quella di una personalità proveniente dalla società civile, esterna ai partiti, che possa rappresentare le realtà impegnate quotidianamente nelle battaglie per i diritti, la tutela ambientale e la difesa dei beni comuni. Il percorso, nelle intenzioni dei promotori, dovrà essere aperto e partecipato. L'appello è rivolto ai comitati locali che contestano le scelte dell'amministrazione, alle associazioni attive nel sociale, ai movimenti e alle forze politiche di sinistra che condividono una visione ecologista, antifascista, femminista e radicalmente di sinistra.

«Una Rimini che torni a essere di chi la vive»

L'ambizione dichiarata è costruire un'alternativa politica credibile, fondata sulla giustizia sociale e sulla difesa dell'ambiente, capace di riportare al centro i bisogni di chi vive e lavora in città. Rimini Ecosocialista punta anche a dare rappresentanza istituzionale alle rivendicazioni espresse nelle grandi manifestazioni che negli ultimi anni hanno attraversato Rimini. Tra queste, il movimento indica esplicitamente la richiesta di un'amministrazione comunale che interrompa ogni rapporto con il governo israeliano, definito nel documento «governo genocida». La campagna verso il 2027 è dunque già iniziata. La sfida lanciata da Rimini Ecosocialista è quella di aggregare soggetti sociali e politici attorno a un progetto comune, per costruire una proposta che si collochi fuori dagli attuali schieramenti e riporti al centro lavoro, diritti, servizi pubblici, ambiente e beni comuni.