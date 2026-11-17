Confcooperative Romagna-Estense ha incontrato soci e socie in Assemblea

L’appuntamento annuale si è svolto oggi pomeriggio a Forlì ed è stato l’evento di chiusura del Festival dell’Economia Sociale

Con 605 cooperative aderenti, 184.235 soci e socie e 43.393 persone impiegate è una delle Unioni più estese sul territorio nazionale

Si è svolta oggi pomeriggio a Forlì l’Assemblea di Confcooperative Romagna-Estense, un appuntamento che ha riunito cooperatrici e cooperatori alla presenza di numerosi rappresentanti istituzionali tra cui il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla, e il presidente nazionale di Confcooperative Maurizio Gardini. L’assemblea si è tenuta a un anno esatto dalla nascita di Confcooperative Romagna-Estense ed è stato l’evento che ha chiuso, di fatto, la prima edizione del Festival dell’Economia Sociale, una tre giorni di approfondimento settoriale promossa dalla Fondazione Economia Sociale Ets (partecipata da Confcooperative, Fondazione Terzjus e e-Ius). Confcooperative Romagna-Estense è ad oggi una delle Unioni territoriali più estese nel panorama di Confcooperative e opera su 4 province (Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Ferrara) per un totale di 605 cooperative aderenti, 184.235 soci e socie e un valore della produzione complessivo che raggiunge i 9,1 miliardi di euro. Significativo l'impatto occupazionale nelle 4 province con 43.393 persone impiegate, di cui la maggioranza - 25.849 - sono donne. A garanzia della tenuta e dello sviluppo di queste imprese c’è una struttura finanziaria importante che può contare su di un capitale sociale complessivo di 427 milioni di euro, un patrimonio netto di 3,6 miliardi di euro e riserve indivisibili da destinare alla solidità e alla crescita intergenerazionale pari a 2,9 miliardi di euro.

L’evento e i nuovi Coordinamenti Provinciali

L’assemblea si è aperta alle 14.30 negli spazi del Comune di Forlì con i saluti istituzionali del sindaco Gian Luca Zattini, di mons. Livio Corazza, vescovo della Diocesi di Forlì-Bertinoro e di Francesco Milza, presidente di Confcooperative Emilia-Romagna. A seguire la relazione di Roberto Savini, presidente di Confcooperative Romagna-Estense: “La fusione è stata possibile perché la nostra cooperazione si è dimostrata matura, sia dal punto di vista valoriale che come classe dirigente - ha sottolineato Savini -. Rappresentiamo un territorio vasto e ricchissimo in termini di biodiversità ma anche di capacità di relazione. Ogni provincia ha le sue particolarità e per crescere senza lasciare indietro nessuno abbiamo puntato sul confronto e sulla prossimità, per tenere insieme realtà diverse per settore e territorio e puntare alla contaminazione costruttiva”. È avvenuta infatti proprio in occasione dell’Assemblea la nomina dei componenti dei Coordinamenti Provinciali, nuovi organi consultivi che avranno il ruolo di raccogliere e rappresentare le esigenze e i progetti dei singoli territori: “La partecipazione è il nostro impegno più grande - ha aggiunto Savini -. Con questi Coordinamenti, guidati dalla presidenza e dai tre vicepresidenti, ci diamo l’obiettivo di sostenerla e orientarla al miglioramento continuo”. Dopo la relazione del presidente c’è stato l’intervento di Pierpaolo Prandi (Centro Studi Confcooperative) sul tema “I numeri dell’economia sociale nel territorio della Romagna-Estense” e poi la tavola rotonda con la partecipazione di Raffaele Drei (presidente nazionale Confcooperative Agroalimentare Pesca), Mirella Paglierani (presidente nazionale Confcooperative Lavoro e Servizi), Antonio Buzzi (vicepresidente nazionale Confcooperative Federsolidarietà) e Otello Cenci (vicepresidente nazionale Confcooperative Cultura Turismo Sport). La chiusura della giornata è stata affidata a Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, e a Maurizio Gardini, presidente nazionale di Confcooperative.

Economia sociale

L’economia sociale, così come sostenuto dal Piano Nazionale per l'Economia Sociale, è stata al centro dell’Assemblea. Il sistema cooperativo è infatti un soggetto che realizza economia sociale e, da sempre, fornisce risposte ai bisogni di territori e comunità, soprattutto laddove l’economia di mercato non arriva: “Viviamo in un tempo vulnerabile su tanti fronti: crisi economica, instabilità geopolitica, difficoltà quotidiane di imprese e famiglie - ha sottolineato Savini -. L'economia sociale, di cui la cooperazione è interprete, rappresenta un vero antidoto alle difficoltà, perché è un'economia democratica fondata sul primato della persona, che rilascia ricchezza sul territorio. Le nostre cooperative, infatti, esportano e competono regolarmente sui mercati nazionali e internazionali, ma con una differenza sostanziale, ovvero che la ricchezza prodotta ricade per intero sul territorio, a vantaggio diretto dei lavoratori e delle comunità”. In questo senso, davanti all’Assemblea, è stata ribadita la necessità di difendere la diversità della cooperazione rispetto alle altre forme di impresa. “Non si possono trattare in modo uguale soggetti diversi. Non stiamo chiedendo un privilegio, chiediamo legittimazione quali soggetti stabili nello sviluppo economico. Ciò vale per tutte le cooperative e, ovviamente, anche per il Credito Cooperativo” ha spiegato Savini.

Sostegno ai settori e ai territori

Un’attenzione particolare è stata rivolta al territorio ferrarese dove l’economia sociale si realizza anche nel settore della pesca che oggi sta vivendo in un momento critico a causa del cambiamento climatico e del granchio blu. “Dobbiamo continuare a sostenere la filiera della pesca e alla Regione chiediamo continuare ad accompagnarla in questa fase difficile, con strumenti stabili per sostenere chi vive di questo lavoro” ha ribadito Savini. Ma sono tante le difficoltà dovute all’attuale congiuntura polito-economica, e riguardano tutti i settori: “Pensiamo alle difficoltà dell’agricoltura messa in ginocchio da spese vive insostenibili e mutamenti climatici - ha proseguito il presidente -. Pressioni fortissime si registrano anche nella produzione lavoro, nei trasporti e nei servizi alla persona, dove i margini risicati rendono complessa la gestione del costo effettivo del lavoro a tutela dei soci”. La prospettiva dei prossimi anni di rappresentanza si rivolgerà quindi soprattutto sulle azioni a tutela del reddito delle persone che animano la cooperazione, in qualità di soci, lavoratori o lavoratrici. “Il primo obiettivo oggi è difendere la sostenibilità economica delle cooperative e il reddito di soci e lavoratori. Difendere la cooperazione significa proteggere l’economia locale. Sul territorio possiamo contare sulla presenza di realtà e gruppi cooperativi grandi e strutturati e questo patrimonio va tutelato perché rafforza il nostro sistema nel suo complesso creando le condizioni perché anche le realtà più piccole, comprese quelle che operano in contesti difficili o nelle aree interne, possano continuare a svolgere il proprio lavoro” ha concluso Savini.