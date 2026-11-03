La politica si scalda Conti del Comune di Morciano, il sindaco replica: "Bilanci passati? Approvati anche dall'opposizione"

Il sindaco ricostruisce le tempistiche della trasmissione degli atti della Corte dei conti e della Relazione di fine mandato

Il sindaco di Morciano Andrea Agostini replica all'opposizione in merito alle criticità evidenziate sui conti del Comune e alle accuse di mancata trasparenza. "Le deliberazioni della Corte dei conti sono state trasmesse telematicamente a tutti i consiglieri comunali e all’Organo di revisione prima della seduta del Consiglio comunale, proprio per garantire la piena conoscenza degli atti. La stessa consigliera Sartori ha richiamato entrambe le deliberazioni nel proprio intervento consiliare. Sono fatti documentabili che ritengo sia corretto ricordare quando si parla di presunta mancanza di trasparenza. Anche sulla Relazione di fine mandato è necessario riportare con precisione la successione degli eventi. Il documento è stato predisposto dal responsabile finanziario, sottoscritto e pubblicato dall’allora sindaco Giorgio Ciotti il 31 marzo 2026 e certificato dal revisore dei conti nei termini di legge. La richiesta di chiarimenti della Corte dei conti è pervenuta il 2 settembre dopo più di tre mese dalle elezioni e le osservazioni sono state trasmesse il successivo 10 settembre. Queste sono le date e questi sono i passaggi documentali. Attribuire a tale vicenda una presunta volontà politica di nascondere informazioni fino alla conclusione delle elezioni significa formulare un'accusa che, per essere sostenuta, dovrebbe trovare riscontro in elementi concreti", le parole del sindaco.

Per ciò che concerne il rendiconto 2024 e la programmazione per il triennio successivo, Agostini osserva: "Gli uffici comunali stanno svolgendo gli approfondimenti necessari sui rilievi formulati dalla magistratura contabile, affinché possano essere fornite risposte puntuali e complete. È questo il compito di un'amministrazione: affrontare le questioni con serietà, attraverso il lavoro degli uffici e nel rispetto delle istituzioni".

Agostini punta il dito verso il consigliere Giorgi e verso un suo intervento sul rendiconto 2025: “Riteniamo che le risorse disponibili avrebbero potute essere indirizzate diversamente, perseguendo con maggior efficacia gli interessi del territorio e della comunità morcianese”, le parole di Giorgi. "Le principali scelte di impianto del bilancio 2024 cui ci si riferisce derivano - spiega il sindaco - dall’amministrazione nella quale i consiglieri Pierluigi Autunno ricopriva il ruolo di vicesindaco e Ilaria Sartori quello di assessore alle Politiche sociali; ruoli di rilievo e parte attiva nella definizione degli indirizzi politico-amministrativi. Inoltre, i bilanci 2022, 2023 e 2024 risultano approvati all’unanimità, con il voto favorevole anche degli attuali esponenti di Morciano di Tutti”.