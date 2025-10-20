Coriano disegna il suo futuro: ultimo incontro pubblico per il nuovo PUG a Cerasolo Ausa

Appuntamento questa sera (lunedì 20 ottobre) a Cerasolo

Dopo settimane di incontri, ascolto e confronto nelle diverse frazioni, il percorso partecipativo del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) arriva alla sua tappa conclusiva: lunedì 20 ottobre alle ore 20:30 presso il bar Potitos di Cerasolo (via Ausa 70/S).

Un appuntamento speciale, pensato come un momento prezioso per confrontarsi con i cittadini e parlare di territorio, raccogliendo idee, spunti e osservazioni da parte della cittadinanza.

Il nuovo PUG rappresenta una visione condivisa di Coriano: una comunità che cresce nel rispetto dell’ambiente, dell’attrattività e della sostenibilità del patrimonio esistente; puntando sulla valorizzazione delle frazioni e del meraviglioso entroterra e raccontando le bellezze e le tipicità che ci contraddistinguono e ci caratterizzano maggiormente.

“Il PUG è un atto dovuto e di responsabilità verso il futuro – spiega il Sindaco Gianluca Ugolini che ci pone di fronte ad un cambiamento radicale –. Abbiamo voluto presentarlo a tutti, nel capoluogo come nelle frazioni, per ascoltare le persone, le associazioni e le attività e rendere questo piano il più possibile frutto di un pensiero comune – Con grande sforzo cerchiamo di interpretarlo al meglio anche se obiettivamente il suo ambito ottimale sarebbe quello della città metropolitana piuttosto che quello di un comune come il nostro.”

“La partecipazione è la chiave – aggiunge la Vicesindaca e Senatrice Domenica Spinelli –. Per questo invitiamo ancora una volta i cittadini a esserci, a portare idee e osservazioni: ogni contributo può fare la differenza.”

Il Piano Urbanistico Generale, previsto dalla Legge Regionale 24/2017, guiderà le scelte di sviluppo del Comune di Coriano nei prossimi anni, con obiettivi chiari:

· ridurre il consumo di suolo,

· promuovere la rigenerazione urbana,

· tutelare il paesaggio e il patrimonio rurale,

· migliorare la qualità della vita e dell’abitare.





Un territorio più attrattivo, vivibile e sostenibile: è questo l’obiettivo del nuovo Piano Urbanistico Generale. Coriano, con la sua posizione strategica e la varietà del suo territorio, ha tutte le carte in regola per candidarsi come luogo ideale in cui vivere.

Con l’incontro del 20 ottobre si chiude la fase pubblica del percorso. Chi desidera potrà presentare osservazioni e proposte nei termini previsti, contribuendo in modo concreto a scrivere il futuro urbanistico di Coriano.