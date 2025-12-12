Bancarotta fraudolenta: condannato agente immobiliare, assolta la moglie

Tre anni e tre mesi all'amministratore di un'agenzia immobiliare fallita

Un 60enne originario della provincia di Latina, amministratore unico di un’agenzia immobiliare di Riccione fallita nel 2020, è stato condannato dal Tribunale di Rimini a 3 anni e 3 mesi per bancarotta fraudolenta. È stato ritenuto colpevole di aver distratto oltre 260mila euro dal patrimonio della società, utilizzandoli per spese personali, pagamenti a un’altra società e versamenti alla moglie e a un socio. È stato inoltre imputato per irregolare tenuta della contabilità e ritardata richiesta di fallimento. La moglie, anche lei a processo, è stata assolta.