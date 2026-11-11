Lavoro a rischio Crisi Coop 134, a rischio 500 lavoratori: si attiva il presidente della Provincia di Rimini

Chiesta convocazione di un tavolo istituzionale di crisi

Ieri pomeriggio, il presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha scritto alla Regione Emilia-Romagna per chiedere con urgenza l’attivazione di un tavolo istituzionale di crisi per la Cooperativa Sociale Coop 134, così come richiesto dalle organizzazioni sindacali riminesi.

"La Provincia di Rimini condivide infatti le preoccupazioni espresse in merito alla situazione aziendale e alle possibili ricadute occupazionali. Tenuto conto della rilevanza della cooperativa per il territorio riminese, sia in termini di livelli occupazionali sia per i servizi che svolge, e preso atto delle criticità rappresentate dalle organizzazioni sindacali, la Provincia di Rimini ritiene necessario un intervento istituzionale tempestivo e coordinato", si legge nella comunicazione del presidente Sadegholvaad.

La Cooperativa, che opera nei settori dell'igiene ambientale, della manutenzione del verde e delle pulizie, anche fuori regione, ha circa 500 dipendenti. I sindacati hanno riferito che la società non sia in grado di proseguire la propria attività a partire dal 2027. Sulla crisi pesano contenziosi giudiziari per il mancato riconoscimento di alcuni trattamenti economici ai dipendenti. Alcuni crediti sono stati pagati, mentre per altri resta l'incertezza.