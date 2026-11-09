Art Bonus Da RivieraBanca 30.000 euro per il Castello Malatestiano di Coriano

Il sindaco Ugolini: "La collaborazione tra istituzioni e realtà economiche del territorio può tradursi in un investimento a beneficio dell’intera comunità"

Il Castello Malatestiano di Coriano sarà al centro di un progetto di recupero e di valorizzazione sostenuto da Riviera Banca attraverso l'Art Bonus. L'iniziativa è stata presentata oggi (9 novembre) dai rappresentanti dell'istituto bancario e dall'amministrazione corianese. Il contributo è di 30.000 euro. "Desidero ringraziare RivieraBanca per aver scelto di sostenere concretamente il recupero e la valorizzazione del nostro Castello Malatestiano. È un gesto importante, che testimonia come la collaborazione tra istituzioni e realtà economiche del territorio possa tradursi in un investimento a beneficio dell’intera comunità. Ci auguriamo che questo esempio possa incoraggiare anche altre imprese a contribuire alla tutela di un patrimonio che appartiene a tutti e rappresenta una risorsa preziosa per il futuro di Coriano", dichiara il sindaco Gianluca Ugolini. "Il Castello Malatestiano non è semplicemente un monumento o un insieme di antiche mura, ma rappresenta le nostre radici, la nostra storia e il senso di appartenenza alla comunità di Coriano. Prendersene cura significa investire su ciò che siamo e su ciò che lasceremo alle nuove generazioni. Il contributo di 30.000 euro di RivieraBanca è un gesto concreto e generoso, che dimostra il valore della collaborazione tra pubblico e privato. L’Art Bonus rappresenta una straordinaria opportunità per rendere la tutela del nostro patrimonio culturale una responsabilità condivisa", dichiara l’assessore alla Cultura Anna Pazzaglia. "Essere una vera banca di prossimità significa essere presenti nelle comunità. Essendo una banca cooperativa con fini mutualistici, oltre che attraverso la nostra attività bancaria, il nostro obiettivo è favorire concretamente i percorsi di crescita e valorizzazione del territorio. Con il sostegno a questo progetto abbiamo voluto contribuire alla tutela di un bene che custodisce la storia, l'identità e la memoria della comunità corianese. L'Art Bonus rappresenta uno strumento particolarmente significativo perché consente di creare una virtuosa alleanza tra istituzioni pubbliche e soggetti privati, mettendo a disposizione risorse ed energie al servizio del bene comune. Per RivieraBanca, investire nella cultura e nel patrimonio storico, come stiamo facendo nei luoghi in cui operiamo, significa investire nel futuro delle comunità che ogni giorno ci accordano la loro fiducia", dichiara Fausto Caldari, Presidente di RivieraBanca.