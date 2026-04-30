Dafni e Cloe rivivono all’Arena Francesca da Rimini

Studenti e docenti del liceo classico protagonisti di una lettura pubblica tra musica e suggestioni dell’antica Grecia

Un classico della letteratura antica che torna a vivere grazie alle voci degli studenti. Venerdì 8 maggio alle ore 18:30 l’Arena Francesca da Rimini ospiterà la lettura pubblica del romanzo pastorale Dafni e Cloe, nell’ambito dell’iniziativa “Lettura pubblica dei Classici - Dalla scuola, per la città”.

Protagonisti dell’appuntamento saranno docenti e studenti del Liceo Classico “G. Cesare – M. Valgimigli” di Rimini, affiancati da alcuni allievi dell’Università di Bologna, che guideranno il pubblico alla scoperta dell’opera dello scrittore greco Longo Sofista.

L’evento rappresenta il momento conclusivo di un progetto coordinato dalla professoressa Valentina Garulli del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Università di Bologna, realizzato in collaborazione con il Festival Européen Latin Grec di Lione. L’iniziativa ha coinvolto anche i licei classici bolognesi “L. Galvani” e “M. Minghetti” in un percorso di analisi, traduzione e approfondimento del testo, arricchito da incontri con studiosi esperti.

La serata sarà accompagnata dall’orchestra del liceo “Classicisti di nome”, diretta dalla professoressa Gorana Cehic.