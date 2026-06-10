Centauro si schianta contro un mezzo Anas sul cavalcavia della Marecchiese: traffico in tilt e strada chiusa

Lungo l'arteria gli operai stavano eseguendo lavori di manutenzione

Momenti di forte tensione nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 giugno, a Rimini, sul cavalcavia della Marecchiese in direzione sud, all’altezza dell’Obi, dove un motociclista a bordo di uno scooterone è rimasto gravemente ferito dopo essersi schiantato contro uno dei mezzi Anas impegnati in un intervento di manutenzione.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 16 una colonna composta da quattro o cinque veicoli Anas stava lavorando lungo la carreggiata con gli operai a bordo. Il camion di coda esponeva regolarmente il pannello luminoso che indicava agli automobilisti di spostarsi sulla destra. In quel momento un centauro, che secondo alcuni testimoni stava zigzagando tra le auto in coda, ha centrato in pieno il mezzo di servizio, venendo sbalzato violentemente sull’asfalto.

L’impatto è stato molto duro. I primi soccorsi sono scattati immediatamente e la Ss16 direzione sud è stata chiusa per consentire l’intervento dei sanitari. Il motociclista, stabilizzato sul posto dall’equipe del 118, è stato trasportato in ambulanza fino all’eliporto della Fiera di Rimini, dove ad attenderlo c’era l’elisoccorso. Da lì è stato trasferito d’urgenza al Bufalini di Cesena.

Il cavalcavia risulta tuttora chiuso per permettere i rilievi della Polizia Stradale di Riccione, incaricata di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con lunghe code e deviazioni forzate lungo la viabilità alternativa.