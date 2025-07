Dal Trentino all’Adriatico: una vacanza da sogno vinta con un fritto di pesce

La famiglia che ha vinto un soggiorno all'hotel Mirabel di Viserba

Mangi un fritto di pesce con gli sci ai piedi e vinci un soggiorno in uno dei migliori alberghi di Viserba. È successo a una famiglia di Villa di Fiemme, frazione di Cavalese, che si sta godendo una vacanza gratuita presso l'hotel Mirabel, gestito da Chiara Canini e dalla sua famiglia.

La fortunata occasione è frutto del gemellaggio che da tanti anni lega il Comitato turistico Borgo Viserba con Cavalese: anche quest'anno, infatti, in gennaio una delegazione viserbese ha portato in Trentino uno stand promozionale installato proprio al punto di arrivo della Marcialonga. Punto di forza, l'offerta gastronomica a base di pesce. Per ogni 10 euro spesi si otteneva un gettone per partecipare all'estrazione di ricchi premi offerti da imprenditori viserbesi: buoni da spendere nei negozi e ristoranti, buoni spiaggia e soggiorni gratuiti di varia durata.

La famiglia Berti, prima a sfruttare il premio, ha estratto un buono per sei giorni in pensione completa all'hotel Mirabel con ombrellone presso la spiaggia Bahia Rico's. Il più emozionato dei tre è il figlio Stefano (secondo da destra nella foto). «All'arrivo della Marcialonga siamo stati attirati dall'offerta gastronomica di Viserba. – spiega – Spendendo 30 euro, abbiamo avuto tre gettoni. Mia mamma Lucia ha tentato le prime due estrazioni, ma la mano fortunata è stata la mia!»

Anche papà Massimo non nasconde l'entusiasmo. «Tutti e tre abbiamo subito organizzato la nostra vacanza sull'adriatico– dicono a una sola voce – e l'accoglienza non ci ha deluso. Siamo veramente soddisfatti: hotel e spiaggia al top. Riporteremo a Cavalese un ottimo ricordo di queste vacanze! E aspettiamo i viserbesi, con le loro specialità e i loro sorrisi, per la prossima Marcialonga.»