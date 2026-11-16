Novafeltria e sport Dalle iniziative di Rovicando i fondi per il campo da calcetto di Secchiano: lavori al via

L'associazione che gestisce palazzo Cappelli: "Dovreste pazientare un po', ma ne varrà la pena"

Sono in corso i lavori di riqualificazione del campo da calcetto di Secchiano, situato nel centro del paese. Un intervento, destinato a concludersi entro la primavera del 2027, reso possibile dalle risorse raccolte attraverso le iniziative promosse dai volontari dell'associazione Rovicando, che ha in gestione Palazzo Cappelli. L'associazione rassicura sui social: "Abbiamo deciso di rimetterlo completamente a nuovo, per regalare a tutti un impianto rinnovato, più bello e pronto ad accogliere tante nuove partite, sfide, risate e momenti di condivisione. Per permettere lo svolgimento dei lavori in sicurezza, il campo resterà temporaneamente chiuso. Sappiamo che dovrete pazientare un po’, ma siamo sicuri che ne varrà la pena!". Dall'associazione un ringraziamento alla cittadinanza che ha sostenuto le iniziative e le attività promosse dalla stessa. "Ringraziamo inoltre l’Amministrazione comunale per il supporto e la collaborazione, fondamentali per rendere possibile la realizzazione di questo importante progetto", prosegue l'associazione. "Quando si lavora e si collabora in armonia nell’interesse di una comunità i risultati sono evidenti e concreti. Questo ulteriore intervento rafforza la scelta di aver voluto affidare ai ragazzi di Rovicando la gestione di palazzo Cappelli e l’utilizzo delle pertinenze", commenta con soddisfazione sui social il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini.