Decoro e sicurezza, interventi in corso nei cimiteri comunali di Coriano

Oltre alla manutenzione, l’amministrazione programma ampliamenti a Coriano e Cerasolo per i primi mesi del 2026

Sono in corso in questi giorni i lavori di manutenzione al cimitero comunale di Coriano, che termineranno tra circa 15 giorni.

Si tratta di interventi necessari per garantire maggiore decoro a uno spazio così importante per la nostra comunità. L’amministrazione, oltre ai due interventi di ampliamento dei cimiteri di Coriano e Cerasolo, programmati per i primi mesi del 2026, ha iniziato con Coriano una serie di interventi di manutenzione straordinaria che riguarderà tutti i cimiteri del Comune.

Il primo intervento attualmente in corso comporta un investimento di circa 150.000 euro.

I lavori finiranno presto e il risultato sarà un luogo più ordinato, curato e accogliente per tutti.

“Qualche giorno di disagio verrà ripagato dal buon esito dei lavori che tutto sommato avranno una durata molto breve. – Dichiara l’assessore dei Lavori Pubblici Roberto Bianchi. – Cercheremo di intervenire in tutti i cimiteri alternando lavori di ampliamento con lavori di manutenzione ordinaria, finalizzata al decoro degli stessi. I cimiteri sono un argomento che sta a cuore a tutti i cittadini e per i quali come amministratori dobbiamo avere una particolare attenzione.”