Crisi energetica Decreto bollette bocciato da Federconsumatori: "Sconto di appena 20 euro all'anno"

Graziano Urbinati critica il provvedimento: "Non ci sono vantaggi significativi per le famiglie"

Graziano Urbinati, presidente di Federconsumatori Rimini, boccia il nuovo decreto legge "Bollette" varato dal governo, definendo i suoi effetti "irrilevanti su consumatori e sistema economico". "Il tetto al prezzo del gas fissato a 58,9 euro a megawattora, destinato esclusivamente al metano utilizzato dalle centrali termoelettriche, non porterà vantaggi significativi per le famiglie: di fronte ad aumenti che, solo nell’ultimo anno, si sono attestati a circa il +129%, per una famiglia media in servizio di maggior tutela con consumo annuo di 2700 kwh, e a circa il +63% per la famiglia tipo, con lo stesso consumo, in Servizio di Tutele Graduali, appare evidente che uno sconto di appena 20 euro l’anno appare del tutto insignificante. Sconto riservato, per di più, a chi ha bollette della luce a tariffe variabili", le parole di Urbinati. Federconsumatori attende anche la proroga del servizio di tutele graduali, scadenza attualmente prevista è per il marzo 2027. La proroga di un anno è stata inserita in un emendamento al Ddl concorrenza.