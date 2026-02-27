Digitalizzazione e Intelligenza Artificiale: Bellaria Igea Marina fa da apripista

Il Comune tra gli enti pilota dell’iniziativa promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e finanziata dal PNRR per integrare l’intelligenza artificiale nella PA

"In un momento storico in cui digitalizzare è molto più che una semplice opzione, questo nuovo progetto sull’Intelligenza Artificiale dimostra la competenza e la capacità del nostro Sistema Informativo Comunale, e più in generale quanto l’Amministrazione Comunale sia rivolta all'innovazione, nuovamente pioniera di nuove tecnologie che potranno essere perfezionate e messe concretamente al servizio dell’interesse pubblico e della collettività." Così Nicola Missiani, Assessore alla Digitalizzazione, commenta oggi con soddisfazione il matrimonio tra Bellaria Igea Marina ed il progetto AI-PACT (Artificial Intelligence for Public Administrations Connected), promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e finanziato con le risorse del PNRR: già avviato in questi giorni dopo l’approvazione da parte della Giunta di metà febbraio.

L’obiettivo dell’iniziativa è semplice quanto ambizioso: ossia coadiuvare le amministrazioni locali nel processo di trasformazione digitale integrando soluzioni di intelligenza artificiale nei processi di lavoro quotidiani. Requisito fondamentale e decisivo per entrare nel club ristretto degli enti locali coinvolti è stato proprio “l’elevato grado di digitalizzazione già raggiunto dal nostro Comune, grazie alle continue attività svolte dal Sistema Informativo nel corso degli anni. Ricordando altresì che questo progetto ci vede affiancati a un nostro storico partner tecnologico, la Maggioli Spa, e in prestigioso coordinamento con la SDA Bocconi School of Management.”

Nel concreto, la Città di Panzini è ora quindi incubatrice di un percorso teso a fornire competenze, servizi e strumenti che facilitino l’integrazione fra implementazione di tecnologie AI e flussi di lavoro negli enti pubblici. Nel dettaglio, spiega Missiani, “il nostro Comune ha cominciato la sperimentazione di un sistema avanzato basato sull’intelligenza artificiale e il cosiddetto Natural Language Processing: obiettivo, automatizzare la gestione delle comunicazioni via PEC, inclusa la classificazione, lo smistamento e la protocollazione automatica, attualmente svolti manualmente.” Il principio che sottende il progetto è “la consapevolezza che, oggi come oggi, le amministrazioni si trovano a gestire un enorme flusso di comunicazioni in entrata, che certamente non diminuirà, utilizzando software gestionali dispendiosi in termini di tempo e risorse. Di qui, la necessità di introdurre appunto un nuovo sistema di protocollazione digitale automatica e supervisionata, capace di apprendere dalle correzioni degli utenti e di migliorarsi progressivamente.”

Se tecnicamente il fulcro delle attività è rappresentato dalla sperimentazione di Protocollo AI, una piattaforma digitale che sarà appunto in costante apprendimento da se stessa, “ciò che realmente conta ai fini pratici e nella qualità delle nostre vite”, conclude l’Assessore, “sono gli scenari, estremamente concreti, che essa apre nel rapporto fra pubblica amministrazione e cittadino: ancora più efficiente, ancora più rapido e sempre più orientato al taglio di sprechi e burocrazia.”