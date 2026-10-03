Diretta testuale Calcio Eccellenza: Rimini - San Marino 1-0 FINALE
Rimini a forza cinque (più la sesta vittoria di Coppa), San Marino a -2 in classifica dopo 4 punti di penalizzazione
Rimini - San Marino 1-0
RIMINI (4-3-1-2): Roberto - Fabberi, Nava, Maggioli, Carnesecchi - Bertani (37' st. Pasquini), De Angelis, Nisi - Cicarevic - Piazze, Vitucci (16' st. Carlini). A disp.: Pollini, Ciavatta, Bellavista, Ammora, Mwape, Moricoli, Magnani. All.: Gadda.
SAN MARINO (4-2-3-1): Munari - Gentili, Bracelli, Mechetti, Tesse - Papa (31' st. Cuomo), Pina Nunes - Miletta 840' st. Mhilli), Macchitella (1' st. Agogo), Cestra (16' st. Memoli) - Traini (40' st.)Ottaviani). A disp.: Mastrogiacomo, A. Diallo, Lombardi, Di Martino, Memoli. All.: Forchino.
ARBITRO: Carucci di Roma 2.
RETI: 38' pt. Maggioli
AMMONITI:
ESPULSI:
Inizio gara ore 15
Giornata di sole, consegnata dai soci del cda Corrado Della Vista e Ivano Falzetti la maglia biancorossa di giornata all'ex attaccante del Rimini Calcio Capucho Jeda, acclamato dal pubblico.
Il Rimini gioca con la maglia a scacchi biancorossa e attacca da destra verso sinistra. San Marino in maglia gialla con spalle e numero di maglia di colore nero, calzoncini bianchi. Nelle file del san Marino al centro dell'attacco c'è l'ex Michael Traini.
5' Il Rimini prende subito l'iniziativa. Azione prolungata, cross di Carnesecchi d'esterno mancino, il portiere Munari proteso in tuffo sventa la minaccia sull'accorrente atatccante biancorosso nell'area affollata.
7' Punizione di Carnesecchi dalla destra, mischia in area, la difesa si salva, ma è fallo su Nisi poco fuori dal limite, in posizione centrale. Calcia Carnesecchi, Munari para a terra.
10' Tiro di Piazze a lato dalla sinistra.
Ammonito Mechetti per gioco falloso a centrocampo
17' Azione di Fabbri sulla destra, bel cross, al limite dell'area Nisi lavora bene la palla e spara un bolide che Munari respinge oltre la traversa. Bella azione del Rimini. Sull'angolo di De Angelis, il colpo di testa di Maggioli si stampa sul palo alla sinistra di Munari. E' l'azione più pericolosa della squadra di Gadda.
Il Rimini come da copione fa la partita, il san marino cerca di colpire di rimessa.
20' Tiro di Bertani respinto in tuffo in angolo dal portiere Munari.
21' Due volte il Rimini pericoloso in area, poi Bertani calcia debolmente sugli sviluppi di un calcio d'angolo.
Punteggio sullo 0-0, lo stesso di Imolese-Cava Ronco.
Ammonito Macchitella
Assedio del Rimini da qualche minuto in nove nella metà campo avversaria con tutto il San Marino sotto la linea della palla.
32' Punizione a giro dai 18 metri di Cicarevic con palla altra sulla traversa.
38' RIMINI IN VANTAGGIO CON MAGGIOLI. Sul secondo angolo di fila dalla destra, in mischia conclusione vincente sotto misura di Maggioli 1-0.
Anche l'Imolese in vantaggio sul Cava Ronco con gol di Belcastro 1-0.
Assegnato un minuto di recupero
Finoto il primo tempo: 1-0 per il Rimini. Nel frattempo il Cava Ronco pareggia con rete di Martoni a Imola: 1-1
SECONDO TEMPO
Squadre in campo, un cambio nel San Marino: Agoso per Macchitella
Partiti.
2' Azione di Cicarevic sul centro sinistra, passaggio a Vitucci che sciupa l'occasione calciando alto da buona posizione, quasi a tu per tu col portiere.
Rimini all'attacco come nel primo tempo. Si cerca il varco giusto.
10' Azione sulla destra su una ripartaenza nata da errore di passaggio di Agogo, da Vituccii palla a Bertani, tiro a colpo sicuro, respinta di Munari, poi ci prova Cicarevic, che spara fuori da centro area.
11' Un traversone di Cicarevic è lungo sul palo più lontano per l'accorrente Piazze.
L'Imolese è passata in vantaggio 2-1 sul Cava Ronco con Toure
16' Entra Carlini per Vitucci, esce Cestra per Memoli
Il Rimini attacca (7-2 gli angoli) ma non riesce a sfondare il bunker dei titani.
Ammonito Pina Nunes
23' Punizione dalla trequarti, lo schema prevede un lancio in area per Cicarevic che cade a terra vistosamente trattenuto a centro area da un difensore: l'arbitro fa proseguire.
Il Rimini sempre in dominio dellal partita ma non riesce a trovare il colpo del ko così il match, pure dominato, resta aperto.
34' Slalom di Carlini sulla destra che serve Cicarevic in peina area sul centro destra, tiro respinto. Ghiotta occasione.
36' Tiro di Miletta da fuori, parato a terra con facilità da Roberto
38' Nisi serve Pasquini (appena entrato) in area, conclusione alta.
Assegnati tre minuti di recupero
Ammonito Cuomo
Nel recupero il San Marino si fa intraprendente giocandosi il tutto per tutto con generosità ma non basta. Finisce 1-0 per il Rimini.
Senza quattro pedine tra cui il centravanti Carmona, il Rimini batte il San Marino dominando il match sul piano del gioco, creando delle occasioni, senza peraltro trovare il colpo del ko per cui il match rimane pericolosamente aperto fino alla fine. Comunque, sesta vittoria di fila (sette con quella di Coppa Italia) e primato consolidato con l'Imolese che alle spalle fa bottino pieno contro il Cava Ronco per 2-1.