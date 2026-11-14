Diretta testuale Pietracuta - Novafeltria

Risultato finale: Pietracuta - Novafeltria 2-2
Clamoroso derby al Bindi. L'arbitro fischia la fine di una partita con quattro gol e il Novafeltria ridotto in otto a causa di tre espulsioni
I rossoblù di casa sono reduci da quattro sconfitte di fila, i gialloblù ospiti in trasferta sono in serie positiva da tre gare
Pietracuta - Novafeltria 2-2
PIETRACUTA: Mattei, Celli, Faeti (41' st Guidi), Sapori, Nastase, Medici (20' st Alessi), Proverbio (37' pt Galassi), Fabbri, Rivi (27' pt Cuomo), Zanni, Gessaroli. A disp.: Battistini, Tiraferri, Domeniconi, Cesarini, Angelini. All.: Fregnani.
NOVAFELTRIA: Balducci, Guerra (40' st A.Pavani), Carbonara, Giannini, Renzi, Giacobbi, Piva, Castellani (24' st Grazia), Giacomini (18' st Frihat), F.Mancini (14' st Galli, 32' st Parma), Rama. A disp.: Nucci, Cecchetti, Camara, Cobo. All.: M.Mancini.
ARBITRO: Ferri di Bologna.
RETI: 52' pt F.Mancini, 19' st Frihat, 23' st Cuomo, 30' st Alessi.
AMMONITI: Rivi, Piva, Medici
ESPULSI: 54' pt Rama, 23' st Balducci, 50' st Frihat.
Inizio gara ore 14.30
Dallo stadio Bindi Riccardo Valentini, in redazione Riccardo Giannini
Oggi al Bindi di Pietracuta c'è il derby dell'Alta Valmarecchia: i padroni di casa devono interrompere un ciclo di 4 sconfitte consecutive, gli ospiti in trasferta sono in serie positiva da tre gare e oggi ritrovano il cannoniere Filippo Mancini, 6 gol finora.
34 aggiornamenti · iniziata il 14 novembre
Clamoroso derby al Bindi. L'arbitro fischia la fine di una partita con quattro gol e il Novafeltria ridotto in otto a causa di tre espulsioni
95' Frihat già ammonito prende un secondo giallo
94' Punizione sulla fascia destra, la palla arriva a Nastase, rovesciata e palla fuori. Che partita di Nastase...
92' Colpo di testa di Gessaroli con palla di pochissimo a lato. L'attaccante ben servito da un cross dalla fascia destra
L'arbitro indica 4 minuti di recupero
79' Alessi sulle ali dell'entusiasmo ci prova da fuori area, Grazia fa buona guardia e para.
75' Gol dell'ex di turno Alessi. L'esterno offensivo riceve un pallone filtrante e da pochi passi batte Grazia (i due giocavano insieme nella Juniores del Novafeltria).
68' CLAMOROSO AL BINDI! Prima il Pietracuta trova il gol, poi i gialloblù ospiti rimangono in nove. La rete arriva sugli sviluppi di una punizione battuta dalla trequarti, Nastase di testa con deviazione decisiva di Cuomo. Lo stesso Cuomo va a prendere il pallone per accelerare la ripresa del gioco, il portiere Balducci lo colpisce al volto. Secondo rosso di giornata.
64' Splendida giocata di Giacobbi: il capitano gialloblù, ex di turno, lavora un pallone perfetto servendo in profondità Frihat, che appena entrato, lascia la firma sul derby.
59' Tegola per la squadra ospite che perde il suo attaccante per infortunio
52' Mancini impegna Mattei alla respinta, Castellani spreca il tap-in con una conclusione debole, Mattei si salva respingendo
50' Bella azione della squadra ospite, con scambio Piva-Giacomini, palla sulla destra ancora per Piva che alza la testa per cercare Mancini, ma Medici lo travolge. Giallo e punizione per il Novafeltria
48' Lancio di Giacobbi per Filippo Mancini che si invola verso la porta avversaria, Mattei con grande tempismo esce fuori area per allontanare di piede, ma la palla viene recuperata da Castellani che dalla lunghissima distanza calcia verso la porta sguarnita. Determinante il recupero di un difensore che allontana la minaccia.
46' Pietracuta subito pericoloso su angolo, ci prova di piatto Medici, ma la palla è alta sopra la traversa.
Partita equilibrata, al momento decisa da Filippo Mancini, 7 gol in stagione. L'espulsione di Rama però riapre tutto
45' + 9' Ingenuità colossale di Rama, che viene espulso per un colpo rifilato a Filippo Fabbri. Decisione inappuntabile dell'arbitro.
45' + 7' Zanni ruba palla a Giannini e serve Cuomo, azione invalidata da un fuorigioco. Sull'azione successiva errore di Medici, che manca il rinvio. Filippo Mancini ha la porta spalancata e non sbaglia
Segna Mancini
45' + 5': sull'angolo palla in area per Nastase, che di testa cerca il palo lontano. Palla fuori, non di molto
45' + 4' Angolo per il Pietracuta, Balducci respinge di pugno, Zanni ci prova dal limite, tiro deviato ancora in angolo.
L'arbitro assegna nove minuti di recupero
38' Giacomini serve Filippo Mancini, che non calcia di prima intenzione da posizione favorevole: l'attaccante gialloblù si libera in dribbling e prova a piazzare il pallone sul palo opposto, ma la palla termina a lato
30' Entra l'ambulanza per soccorrere Proverbio, dopo un scontro fortuito con un compagno.
27' Rivi alza bandiera bianca per infortunio. Entra Fabio Cuomo, un centrocampista
Il Pietracuta oggi più che con il 4-3-3 è in campo con un 3-5-2, Proverbio e Faeti operano come quinti in ampiezza, davanti Gessaroli affianca Rivi.
21' Faeti sulla sinistra si libera dopo un triangolo, il tiro è però facile preda di Balducci
16' Contropiede della squadra di casa, Rivi si gira e calcia dal limite dell'area, deviazione di un difensore, il tiro termina di poco a lato.
12' Punizione dal limite dell'area per il Novafeltria, per fallo su Mancini. Lo stesso Mancini calcia rasoterra, conclusione debole parata da Mattei.
10' Cross rasoterra dalla sinistra, palla a Rivi che solo davanti a Balducci manca il tap-in
7' Attacca il Pietracuta, tiro cross dalla sinistra addomesticato da Balducci
4' Filippo Mancini si gira e calcia dal limite dell'area, nonostante il pressing di due avversari: la palla sfiora l'incrocio dei pali
2' Piva lancia Giacomini sulla destra, l'attaccante dal vertice destro dell'area calcia male.
Prende il via l'atteso derby dell'Alta Valmarecchia. Ospiti in maglia gialla con inserti bianco-blu, calzoncini blu, calzettoni gialli. Completo bianco con banda verticale rossoblù per i padroni di casa.
Nel Pietracuta esordio per il neo acquisto Nastase, Fregnani conferma la fiducia in Tullio (ex di turno) e Celli, lasciando fuori Guidi. I rossoblù in campo con il 4-3-3, con Sapori regista, Proverbio e Gessaroli a supporto del centravanti Rivi. In casa Novafeltria è 4-3-1-2 con Rama alle spalle dei due attaccanti Filippo Mancini e Giacomini.