Distretto di Riccione, nuovi orari per gli sportelli informativi dedicati alle persone straniere

Riorganizzato il servizio gratuito di orientamento, ascolto e consulenza per favorire l’inclusione e facilitare l’accesso ai servizi

Gli sportelli informativi e di consulenza per persone straniere del Distretto socio-sanitario di Riccione osservano un nuovo orario di apertura al pubblico. La riorganizzazione nasce con l’obiettivo di migliorare l’accoglienza e rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze dell’utenza e della rete territoriale.

Il servizio, inserito e finanziato dal Programma attuativo annuale 2026 del Piano di Zona per la salute e il benessere sociale del Distretto di Riccione, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il sostegno all’inclusione delle persone straniere. Attraverso i sei sportelli informativi dislocati nei Comuni del territorio, gli operatori offrono gratuitamente orientamento ai servizi pubblici e privati, ascolto, segretariato sociale e consulenza in materia di ingresso e soggiorno.

Nel dettaglio, gli sportelli forniscono supporto pratico per il rinnovo dei permessi di soggiorno, le pratiche di ricongiungimento familiare, le richieste e gli aggiornamenti dei permessi di lungo periodo, l’iscrizione ai test di lingua italiana di livello A2, la consulenza per gli inviti per turismo, le domande per il riconoscimento della cittadinanza italiana e l’accesso alla rete regionale antidiscriminazione.

I nuovi orari e le sedi sul territorio distrettuale

Il servizio sul territorio è gestito dall’associazione Arcobaleno, in collaborazione con le cooperative Eucrante e Il Maestrale.

A Riccione lo sportello è aperto presso il Centro specializzato per l’integrazione (viale Martinelli, 21 - tel. 0541 696635) il lunedì dalle 13:30 alle 16:30, il mercoledì e il venerdì dalle 14 alle 19. A Misano Adriatico, presso la Palazzina Bianchini (via della Repubblica, 124 - tel. 0541 618459), è operativo il lunedì dalle 9:30 alle 12:30, mentre a Coriano, presso la sede comunale di piazza Mazzini, 15 (tel. 0541 659824), è aperto il venerdì dalle 9:30 alle 12:30. È possibile rivolgersi allo sportello di San Clemente, ospitato presso la sala polivalente “Del Bianco” (via Tavoleto, 1400 Sant’Andrea in Casale), il mercoledì dalle 9:30 alle 12:30. Info: tel. 366 3881186, email [email protected].

A Cattolica lo sportello si trova presso il Centro per le famiglie (piazza della Repubblica, 16) ed è aperto il lunedì dalle 12 alle 14 e dalle 15 alle 19, mentre quello di San Giovanni in Marignano (via Vittorio Veneto, 15A/10) riceve il pubblico il martedì dalle 10:30 alle 13. Info: tel. 349 2872887.

Accanto all’attività di sportello, il progetto promuove inoltre corsi gratuiti di lingua italiana (per informazioni: tel. 393 1223105, email [email protected]). Per ulteriori informazioni generali sul servizio è attivo anche il numero 331 6316222.



