Altarimini

Donna denuncia violenza sessuale in piazza a Firenze, fermati due uomini

La vittima, una cittadina panamense, è ricoverata a Careggi

A cura di Redazione Redazione
08 novembre 2025 15:31
Donna denuncia violenza sessuale in piazza a Firenze, fermati due uomini -
Nazionale
Condividi

Una donna di 35 anni, di nazionalità panamense, ha denunciato di aver subito una violenza sessuale nel centro di Firenze, in piazza San Pancrazio, una strada tra via Tornabuoni e piazza Santa Maria Novella.

Secondo una prima ricostruzione, l’allarme è scattato intorno alle 4 di oggi (sabato 8 novembre), quando un passante ha sentito le richieste di aiuto della donna e ha subito contattato il numero di emergenza 112 Nue. Sul posto sono intervenute le Volanti della polizia e un’ambulanza del 118, che ha accompagnato la 35enne all’ospedale di Careggi, dove è stata ricoverata per accertamenti e per ricevere assistenza.

Gli agenti hanno rintracciato due uomini, entrambi stranieri, che si trovavano nei pressi della piazza. I due sono stati accompagnati in questura per l’identificazione e sono attualmente sottoposti ad accertamenti.

L’area di piazza San Pancrazio, situata in una zona centrale ma piuttosto defilata della città, è stata transennata per i rilievi della polizia scientifica. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza e ascoltando eventuali testimoni residenti nella zona.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini