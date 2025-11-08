Donna denuncia violenza sessuale in piazza a Firenze, fermati due uomini

La vittima, una cittadina panamense, è ricoverata a Careggi

Una donna di 35 anni, di nazionalità panamense, ha denunciato di aver subito una violenza sessuale nel centro di Firenze, in piazza San Pancrazio, una strada tra via Tornabuoni e piazza Santa Maria Novella.

Secondo una prima ricostruzione, l’allarme è scattato intorno alle 4 di oggi (sabato 8 novembre), quando un passante ha sentito le richieste di aiuto della donna e ha subito contattato il numero di emergenza 112 Nue. Sul posto sono intervenute le Volanti della polizia e un’ambulanza del 118, che ha accompagnato la 35enne all’ospedale di Careggi, dove è stata ricoverata per accertamenti e per ricevere assistenza.

Gli agenti hanno rintracciato due uomini, entrambi stranieri, che si trovavano nei pressi della piazza. I due sono stati accompagnati in questura per l’identificazione e sono attualmente sottoposti ad accertamenti.

L’area di piazza San Pancrazio, situata in una zona centrale ma piuttosto defilata della città, è stata transennata per i rilievi della polizia scientifica. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza e ascoltando eventuali testimoni residenti nella zona.