Dramma in famiglia a Rimini: insulta e picchia i genitori anziani per la droga

Giudizio immediato per maltrattamenti e lesioni

A metà dicembre si aprirà il processo contro un 49enne riminese, accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate ed estorsione ai danni dei genitori anziani. Il gip Raffaele Deflorio ha disposto il giudizio immediato, ritenendo le prove evidenti.

Secondo le indagini, l’uomo — tossicodipendente e già condannato per fatti simili — avrebbe ripetutamente insultato, minacciato e aggredito i genitori per ottenere denaro da usare per la droga. In un episodio, dopo aver afferrato e colpito la madre, l’ha costretta a consegnargli soldi; in altri casi li avrebbe estorti con atteggiamenti violenti, arrivando a ottenere fino a 300 euro.

Arrestato a luglio, ora si trova ai domiciliari in una comunità di recupero. Le indagini hanno documentato lesioni e continue violenze domestiche, che la madre ha infine denunciato dopo anni di paura.